miércoles 31  de  diciembre 2025
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Las compañías Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited fueron incluidas en la lista de la OFAC

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.

AFP
Un niño pesca frente a petroleros anclados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 18 de diciembre de 2025.

Un niño pesca frente a petroleros anclados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 18 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos sancionó a cuatro empresas el miércoles por operar en el sector petrolero de Venezuela, en un nuevo esfuerzo del gobierno de Donald Trump por presionar al dictador chavista Nicolás Maduro.

Las compañías Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).

Lee además
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también identificó a cuatro petroleros como bienes bloqueados. Se trata de los tanqueros Della y Valiant (ambas con bandera de Hong Kong), Nord Star (con bandera de Panamá) y Rosalind (con bandera de Guinea).

Flota fantasma

"Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", acusó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

"El Departamento del Tesoro seguirá implementando la campaña del presidente Trump para presionar al régimen de Maduro", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El martes, Washington anunció sanciones por el comercio de drones de Irán con Venezuela. Incluyó en la lista negra a 10 personas y organizaciones ubicadas en ambos países por la compra de drones de diseño iraní, esfuerzos para adquirir químicos utilizados en misiles balísticos y otras preocupaciones. La imposición de sanciones es por el uso de armas convencionales y programas militares que constituyen una amenaza para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, incluyendo territorio nacional”, según comunicado oficial.

Buques petroleros Maracaibo Venezuela
Un niño pesca frente a petroleros anclados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 18 de diciembre de 2025.

Un niño pesca frente a petroleros anclados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 18 de diciembre de 2025.

Los sancionados

Una de las empresas designadas es la venezolana EANSA, con sede en una instalación militar del estado Aragua, ubicado en el centro del país, que mantiene drones operados por la Fuerza Armada venezolana, incluyendo el iraní Mohajer-2, conocido localmente como Arpia o ANSU-100, capaz “de lanzar bombas aire-tierra guiadas Qaem de diseño iraní”.

También están sancionadas tres personas radicadas en Irán vinculadas a Parchin Chemical Industries (PCI), responsable de la adquisición de químicos utilizados en misiles balísticos.

La medida se adopta en medio de las presiones del gobierno estadounidense contra el régimen de Venezuela y aliado de Irán, en el marco de la defensa de la seguridad del país y del hemisferio occidental.

Maduro es acusado por Estados Unidos de liderar el "Cartel de los Soles", dedicado al narcotráfico. Caracas sostiene que Washington quiere "derrocar" a Maduro y supuestamente apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela.

Trump declaró un bloqueo contra los petroleros sancionados que naveguen desde y hacia el país sudamericano. También ordenó el despliegue masivo de la Marina de Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 30 ataques contra embarcaciones por transportar drogas, con un saldo de más de 100 muertos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Taiwán insta a Maduro a responder primero a demandas de libertad y dignidad de los venezolanos

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados