lunes 5  de  enero 2026
BLOQUEO

Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonan aguas venezolanas

Trece de estos buques están cargados con un total aproximado de 12 millones de barriles de crudo y combustible, principalmente con destino a China

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.

HUSSEIN FALEH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonaron aguas venezolanas tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado en Caracas, según varias empresas de vigilancia marítima.

Trece de estos buques están cargados con un total aproximado de 12 millones de barriles de crudo y combustible, principalmente con destino a China, según el sitio web de seguimiento marítimo TankerTrackers.

Lee además
Un migrante venezolano camina a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de mayo de 2023. 
MEDIDA

EEUU prohíbe vuelos en el espacio aéreo venezolano por "amenazas inmediatas" tras escalada militar
Nicolás Maduro fue llevado al tribunal federal de EEUU, donde hubo fuerte presencia del personal de seguridad 
NARCOTRÁFICO

Nicolás Maduro enfrenta en EEUU cargos que lo condenan a cadena perpetua

Cuatro de ellos son visibles en aguas contiguas a Venezuela, rumbo al norte, en una imagen satelital del programa europeo Copernicus fechada el sábado y vista por AFP. TankerTrackers identificó a los buques como Aquila II, Bertha, Verónica III y Vesna.

Las cuatro embarcaciones están sujetas a sanciones estadounidenses, lo que las expone al bloqueo naval impuesto por el presidente Donald J. Trump el 16 de diciembre a cualquier petrolero sancionado que viaje hacia o desde Venezuela.

Los tres primeros transportan crudo, mientras que el Vesna navega vacío, según TankerTrackers.

La AFP pudo confirmar de forma independiente, mediante imágenes satelitales, que el Vesna, sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con Rusia e Irán, navegaba el domingo a unos 40 km al este de Granada, a unos 500 km de su posición del día anterior.

Bloqueo naval a Venezuela

Once de los doce petroleros cuya geolocalización la AFP no pudo verificar visualmente el lunes también figuran en la lista de sanciones estadounidenses. Se trata del Volans, Lydya N, Lyra, Merope, Min Hang, M Sophia, Nayara (también conocido como Themis), Olina (Minerva M), Rosalin (Nurkez), Thalia III y Veronica (Pegas), según la lista proporcionada a la AFP por la plataforma de información comercial Kpler.

El último petrolero afectado, el Sea Maverick, no está sujeto a sanciones estadounidenses, pero sí a varios programas de sanciones occidentales, incluidos los de la Unión Europea y el Reino Unido, por sus presuntos vínculos con la flota encubierta rusa.

La mayoría de los petroleros que han salido de Venezuela en los últimos días han desactivado sus AIS (sistema de identificación automática) o han transmitido señales GPS falsas mediante una técnica llamada "spoofing".

El bloqueo impuesto por Estados Unidos, que ha desplegado una importante presencia militar en el Caribe desde mediados del año pasado, probablemente afectará a casi 600 petroleros que actualmente se encuentran bajo sanciones estadounidenses en todo el mundo, según un análisis de AFP basado en datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) de Estados Unidos y la Organización Marítima Internacional.

FUENTE: AFP.

Temas
