Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.

El grupo de supermercados Costco presentó una demanda contra los aranceles establecidos por el presidente Donald J. Trump, según un texto legal al que accedió la AFP.

La demanda, presentada el 28 de noviembre ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT), en Nueva York, no especifica el monto que el grupo espera recuperar en reembolsos por los aranceles a países extranjeros, algunos de ellos proveedores de mercancías.

El CIT y la Corte de Apelaciones han dado la razón a los demandantes, aunque han mantenido temporalmente las sobretasas mientras el caso se resuelve definitivamente en la Corte Suprema.

Durante una audiencia a principios de noviembre, el Máximo Tribunal de Estados Unidos mostró cierto escepticismo sobre algunos aranceles impuestos por Donald Trump, pero excluye los comprendidos al aluminio, el acero, el cobre y la industria automotriz.

Estos aranceles sectoriales tampoco han sido objeto de demandas.

Pero Costco teme que, incluso si la Corte Suprema falla en contra de algunos aranceles, las sumas ya pagadas al fisco estadounidense no sean reembolsadas, razón por la cual el grupo decidió también llevar el caso a los tribunales, según la demanda.

Varias empresas han presentado querellas similares contra la administración Trump en espera de la decisión de la Corte Suprema, entre ellas filiales estadounidenses de grupos extranjeros como el japonés Toyota.

Costco es, hasta ahora, el grupo estadounidense más grande en demandar al gobierno.

FUENTE: Con información de AFP.