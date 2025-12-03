miércoles 3  de  diciembre 2025
Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

La demanda, presentada el 28 de noviembre ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT), en Nueva York, no especifica el monto que el grupo espera recuperar en reembolsos por los aranceles

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.

JUSTIN SULLIVAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El grupo de supermercados Costco presentó una demanda contra los aranceles establecidos por el presidente Donald J. Trump, según un texto legal al que accedió la AFP.

La demanda, presentada el 28 de noviembre ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT), en Nueva York, no especifica el monto que el grupo espera recuperar en reembolsos por los aranceles a países extranjeros, algunos de ellos proveedores de mercancías.

Pero Costco teme que, incluso si la Corte Suprema falla en contra de algunos aranceles, las sumas ya pagadas al fisco estadounidense no sean reembolsadas, razón por la cual el grupo decidió también llevar el caso a los tribunales, según la demanda.

Varias empresas han presentado querellas similares contra la administración Trump en espera de la decisión de la Corte Suprema, entre ellas filiales estadounidenses de grupos extranjeros como el japonés Toyota.

Costco es, hasta ahora, el grupo estadounidense más grande en demandar al gobierno.

FUENTE: Con información de AFP.

