EEUU aplaude que Europa "asuma el liderazgo de la defensa" de Ucrania tras la reunión de Londres

Waltz destacó la "voluntad" que han mostrado a este respecto líderes como el primer ministro británico, Keir Starmer, o el presidente francés, Emmanuel Macron. "Acogemos con satisfacción que Europa dé un paso adelante", dijo, matizando que debe de "invertir" también en sus capacidades para que sea efectivo.

A su vez, Waltz no dejó pasar la ocasión para reprochar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el episodio ocurrido el viernes en la Casa Blanca, donde protagonizó una histórica discusión con el presidente estadounidense, Donald Trump, frente a los medios de comunicación, una acción considerada como irrespeto a EEUU, que ha sido uno de los principales apoyos de Ucrania.

¿Zelenski, el indicado para negociar con EEUU?

Así, señaló que antes de la cita en Washington, Europa ya planeaba aumentar la ayuda, por lo que Zelenski ese fin de semana podría haber obtenido garantías económicas que no solo habrían beneficiado a Ucrania, sino "al mundo durante una generación", en alusión a la fallida firma del acuerdo sobre tierras raras.

Por otro lado, en una entrevista para Fox News, Waltz puso en duda que el mandatario ucraniano sea el indicado para negociar con Estados Unidos después de lo ocurrido el viernes en el Despacho Oval. "El éxito parece que es que el presidente Zelenski se siente y hable en términos de paz", dijo.

"El tiempo no está de su lado para continuar este conflicto eternamente. La paciencia del pueblo estadounidense no es ilimitada. Sus bolsillos no son ilimitados y nuestras reservas y municiones no son ilimitadas", advirtió.

Falta de capacidad

Waltz remarcó que "ahora es el momento de hablar" y que lo ocurrido el viernes en la Casa Blanca "deja en el aire" la capacidad "política" y "personal" de Zelenski no sólo para negociar con Estados Unidos, sino también para liderar a Ucrania hacia la paz.

"No fue una emboscada", dijo con respecto a aquella discusión. "Fue una oportunidad y creo que el presidente Zelenski hizo un flaco favor a su país al no lograr resultados positivos el viernes", valoró.

Zelenski viajó a Washington para supuestamente firmar un acuerdo sobre la explotación por parte de EEUU de recursos minerales y las llamadas “tierras raras” o inexploradas.

Pero en la Oficina Oval, el diálogo dio un giro inesperado cuando Zelenski comenzó a exigir a Trump algunas prerrogativas fuera del acuerdo y fue cuando el vicepresidente JD Vance se interpuso.

Vance dijo que era “una falta de respeto que Zelensky viniera a la Oficina Oval, a crear un enfrentamiento verbal frente a los medios estadounidenses antes de firmar el acuerdo previsto”.

“¿Has dicho gracias alguna vez?”, intervino el vicepresidente Vance.

“Fuiste a Pennsylvania a hacer campaña por los demócratas y ahora vienes aquí a irrespetar al Presidente”.

Trump le dijo a Zelensky en una parte de la disputa: "¿Entonces nos estás diciendo que no quieres un alto el fuego?" —Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial —le reiteró el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El presidente ucraniano, cuya legitimidad es cuestionada en su propio país porque ya venció su mandato, se fue antes de lo previsto de la Casa Blanca tras el inaudito altercado.

Trump advirtió a Zelenski, envalentonado por Europa, que "Ucrania tiene que alcanzar un acuerdo con Rusia, o Washington pondrá fin a todo el apoyo a Kiev".

"Su gente es muy valiente, pero o alcanzan un acuerdo o los dejamos solos, y si los dejamos solos, lucharán", dijo Trump en la Casa Blanca, durante un enfrentamiento verbal. "Lucharán, pero no tienen las cartas" en mano, añadió.

Segundos después, Trump dio por terminado el encuentro y le pidió a Zelenski que saliera de la Casa Blanca.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press