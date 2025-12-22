EEUU aprueba primera píldora para pérdida de peso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó a principios de diciembre los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes.

WASHINGTON.- El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk anunció este lunes 22 de diciembre que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó que el popular fármaco antiobesidad GLP-1 Wegovy se administre en forma de píldora para la pérdida de peso.

Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, dijo en un comunicado que "con la aprobación de hoy de la píldora de Wegovy, los pacientes contarán con una práctica pastilla de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy".

Esta autorización debería permitir que más estadounidenses accedan a estos tratamientos adelgazantes, considerados por muchos expertos como revolucionarios.

En los últimos años, una nueva generación de fármacos supresores del apetito llamados agonistas de GLP-1 se hicieron populares. Conocidos por sus nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro, estos fármacos surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.

Pero, antes de esta autorización del medicamento en forma de píldora, los tratamientos requerían inyecciones regulares, refrigeración y podían ser prohibitivamente caros.

Frenar la obesidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó a principios de diciembre los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes. Aseguró que podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo.

La obesidad se asoció con 3,7 millones de defunciones en todo el mundo en 2024, indicó la OMS. Si no se adoptan medidas firmes, se calcula que para 2030 se duplicará el número de personas con este problema de salud.

