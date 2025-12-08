En La buena noticia. La OMS respalda los fármacos GLP-1 para combatir la obesidad.
lunes 8 de diciembre 2025
Hoy en La buena noticia: Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso
En La buena noticia. La OMS respalda los fármacos GLP-1 para combatir la obesidad.
Los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes, podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se les conoce bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.