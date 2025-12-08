lunes 8  de  diciembre 2025
La buena noticia

La buena noticia: La OMS respalda los fármacos GLP-1 para combatir la obesidad

Hoy en La buena noticia: Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes, podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Imagen referencial. 
Aumenta el número de pacientes que reciben trasplantes de pulmón
Melissa Mattola-Kiatos, RN, especialista en prácticas de enfermería, saca el riñón de cerdo de su caja para prepararlo para el trasplante en el Hospital General de Massachusetts, el 16 de marzo de 2024, en Boston. 
EEUU

Fallece paciente que recibió primer trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado

Se les conoce bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.

Otra edición de La buena noticia

