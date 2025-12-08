En La buena noticia. La OMS respalda los fármacos GLP-1 para combatir la obesidad.







Los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes, podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se les conoce bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso. Embed Otra edición de La buena noticia Embed

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP