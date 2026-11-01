Massachusetts rinde tributo a Rawayana al declarar su propio día oficial

Alejandro Abeijón, Alberto Montenegro, Antonio Casas y Andrés Story, de la banda venezolana Rawayana, posan con el Grammy al mejor Álbum de rock latino o alternativo.

En reconocimiento a su impacto en la música latina contemporánea, el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, declaró el 30 de octubre de 2026 como el Día de Rawayana, rindiendo tributo a la carrera internacional de la agrupación formada en Caracas.

La gobernadora Maura Healey firmó la proclama oficial el pasado 1 de octubre desde la sede del Ejecutivo en Boston. El documento establece que la efeméride se conmemore en toda la entidad e invita a la ciudadanía a sumarse a los festejos.

La declaración rinde homenaje a los orígenes de Rawayana y a su identidad estética, marcada por la integración del reggae, el funk, el rock y las sonoridades del Caribe. Asimismo, ensalza su proyección internacional como embajadores del talento hispano a nivel global.

Oficialmente el 30 de octubre es el Rawayana Day en Massachusetts ❤️ gracias por este lindo reconocimiento https://t.co/9zKqWGL8Dc — RAWA (@Rawayana) October 31, 2026

Rawayana: referente internacional de la música venezolana

En el documento, la gobernadora Healey mencionó los logros internacionales de la banda, incluido el Grammy que ganó en 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino.

Healey hizo especial referencia a la gira mundial ¿Dónde es el after?, con la que Rawayana ha llevado su propuesta a escenarios de América Latina, Europa y Norteamérica.

Dentro de este marco, el documento resaltó el concierto de la banda en el emblemático MGM Music Hall at Fenway en Boston, programado para coincidir con la jornada conmemorativa.

Asimismo, enfatizó que el estado de Massachusetts rinde tributo a las figuras culturales cuyas aportaciones enriquecen a las comunidades y fomentan la creatividad.

Con una identidad sonora caracterizada por la fusión y el dinamismo, la banda ha conquistado plazas clave en la industria global. Este recorrido internacional ha posicionado a Rawayana como un referente clave en la exportación de la cultura musical venezolana, conectando la riqueza de sus ritmos con las tendencias de las nuevas generaciones.