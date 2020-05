"El Gobierno de EEUU dio otro paso para proteger la seguridad nacional del país y la integridad de las redes 5G al ampliar las regulaciones de productos extranjeros directos del Departamento de Comercio para restringir que Huawei eluda la ley de EEUU", expresó Pompeo en un mensaje enviado a los medios de comunicación.

El alto funcionario estadounidense recalcó que "no toleraremos los esfuerzos del partido comunista chino para socavar la privacidad de nuestros ciudadanos o la integridad de las redes de próxima generación en todo el mundo".

Informe del Departamento de Comercio

El Departamento de Comercio anunció que la Oficina de la Industria y la Seguridad (BIS) puso en marcha nuevos planes para "proteger la seguridad nacional" y frenar los esfuerzos de la compañía china para "socavar los controles de exportaciones" en Estados Unidos.

El BIS -indicó el informe- modificó su normativa de exportaciones, así como la 'Entity List', para enfocarse de manera concreta y estratégica en la adquisición de Huawei de semiconductores que son el producto directo de cierto software y tecnología de Estados Unidos.

El Departamento de Comercio recordó que en el 2019 el BIS agregó a Huawei Technologies y 114 de sus filiales en el extranjero a la lista de entidades a las que las compañías estadounidenses no pueden adquirir componentes tecnológicos sin el permiso del gobierno norteamericano, según reveló The Associated Press (AP).

Sin embargo, asegura, que Huawei ha seguido utilizando software y tecnología estadounidense para diseñar semiconductores, "lo que socava los propósitos de seguridad nacional y política exterior" de la 'Entity List' al encargar su producción en fundiciones en el extranjero que utilizan equipos de Estados Unidos.

"A pesar de la acciones que adoptó el Departamento el año pasado en la 'Entity List', Huawei y sus filiales extranjeras han intensificado sus esfuerzos para socavar estas restricciones y ese esfuerzo aún depende de las tecnologías estadounidenses", afirmó el Secretario de Comercio estadounidenses", Wilbur Ross.

Ross, por su parte, manifestó que "no es así como se comporta una empresa global responsable", por lo que deben enmendar su normativa, que ha sido explotada por Huawei y HiSilicon, y evitar que las tecnologías de estadounidenses "permitan actividades malignas contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos".

Huawei es "un vendedor no confiable"

El Departamento de Comercio informa de que para evitar un impacto económico negativo inmediato en las empresas en el extranjero que utilizan equipamiento estadounidense de fabricación de semiconductores y que han iniciado cualquier producción basada en especificaciones de Huawei, los productos no estarán sujetos a estos nuevos requisitos en los próximos 120 días.

"Huawei es un vendedor que no es de fiar y es una herramienta del partido comunista chino, sujeto a sus órdenes. El departamento de Justicia de EEUU ha acusado a Huawei por robar tecnología estadounidense y ayudar a Irán a evadir las sanciones", declaró Pompeo.

"El Departamento de Estado se ha comprometido durante más de un año para compartir con aliados y colaboradores de todo el mundo lo que sabemos sobre Huawei y otros proveedores que no son son confiables", añadió el secretario de Estado.

En el informe, Mike Pompeo afirma que las nuevas restricciones de hoy "ayudan a evitar que Huawei socave los controles de exportación de EEUU, cerrando un vacío legal que ha permitido a la compañía explotar la tecnología estadounidense y amenazar nuestra seguridad nacional".

"También impone restricciones de control de exportaciones de EEUU a países que utilizan tecnología o software norteamericano para diseñar y producir semiconductores para Huawei. Ahora, las compañías que deseen vender ciertos artículos a Huawei producidos con tecnología de estadounidense, deberán obtener una licencia del gobierno de Estados Unidos.

Amplicación de la moratoria

Por otro lado, el BIS ha decidido extender por un periodo adicional de 90 días la licencia temporal sobre el veto que impide a Huawei y sus filiales hacer negocios con empresas estadounidenses por motivos de seguridad, según señaló el Departamento de Comercio en otro comunicado difundido por AP.

El organismo señala que esta nueva extensión de la moratoria al veto, que se inició en mayo del 2019, sería la última.

La Oficina de la Industria y la Seguridad dijo este viernes que "las actividades autorizadas en la Licencia Temporal General (TGL por sus siglas en inglés) podrían ser revisadas, y posiblemente eliminadas, después del 13 de agosto del 2020".

"La extensión de 90 días ofrece una oportunidad para los usuarios de dispositivos y proveedores de telecomunicaciones de Huawei, especialmente en las áreas rurales de Estados Unidos, de continuar operando temporalmente estos dispositivos y redes mientras aceleran la transición a proveedores alternativos", añade el comunicado de BIS.

En su declaración, el secretario de Estado Mike Pompeo concluyó: "Estados Unidos continuará restringiendo la mayoría de las exportaciones estadounidenses a Huawei y sus afiliados que se encuentran en la lista de entidades para las actividades que amenazan la seguridad nacional y la estabilidad internacional de Estados Unidos".

