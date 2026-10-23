viernes 23  de  octubre 2026
Expedientes

EEUU desclasifica archivos de avistamiento de ovnis centrados en la Isla Catalina de California

Entre los casos reseñados figura un reporte de junio de 1952, en el que un grupo de Boy Scouts afirmó haber observado en la zona montañosa de la isla un objeto metálico plateado que se desplazaba a gran velocidad

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En esta imagen de archivo proporcionada por el Departamento de Guerra, un operador militar estadounidense reportó un OVNI.

 

(Foto: Departamento de Guerra de EEUU través de Getty Images) (Foto de Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP
Por ANDREINA PÉREZ

LOS ÁNGELES.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó un nuevo conjunto de expedientes sobre objetos voladores no identificados (Ovnis) entre los que destacan reportes históricos que señalan a la Isla Catalina, ubicada frente a las costas del sur de California, como un punto recurrente de avistamientos de objetos voladores no identificados.

Los documentos desclasificados abarcan eventos recopilados desde mediados del siglo pasado.

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Entre los casos reseñados figura un reporte de junio de 1952, en el que un grupo de Boy Scouts afirmó haber observado en la zona montañosa de la isla un objeto metálico plateado que se desplazaba a gran velocidad antes de ascender bruscamente y desintegrarse en un cielo totalmente despejado.

Asimismo, los expedientes incluyen cartas de residentes locales fechadas en 1947 y 1953 que describen formaciones de luces aisladas y objetos esféricos inmóviles sobre el mismo archipiélago, expedientes que la Fuerza Aérea catalogó en su momento como incidentes con falta de datos suficientes para su evaluación.

Imagen cedida por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos que muestra un documento de Información de Inteligencia Aérea (AIIR, por sus siglas en inglés) que registra un incidente de avistamiento de 'platillos voladores' el 25 de junio de 1952 sobre la isla Catalina (Estados Unidos).

Imagen cedida por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos que muestra un documento de Información de Inteligencia Aérea (AIIR, por sus siglas en inglés) que registra un incidente de avistamiento de 'platillos voladores' el 25 de junio de 1952 sobre la isla Catalina (Estados Unidos).

La desclasificación incluye también un reporte militar reciente enviado a principios de este año, en el cual dos miembros de las Fuerzas Armadas reportaron el sobrevuelo de un misterioso objeto triangular negro a alta velocidad sobre una instalación sensible en el oeste del país. La publicación de estos archivos responde a una orden ejecutiva emitida en febrero por el presidente Donald Trump para transparentar la información gubernamental sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.

No obstante, la divulgación de este material ha generado críticas en diversos sectores políticos y analistas, quienes señalan que los documentos no aportan evidencias concluyentes sobre vida fuera de la Tierra.

Diversos detractores sostienen que la iniciativa de la Casa Blanca busca crear una cortina de humo mediática en medio de un panorama político complejo marcado por el conflicto bélico con Irán y encuestas desfavorables para el oficialismo de cara a los comicios legislativos.

FUENTE: Con información de EFE

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