EEUU sanciona a siete líderes de cuatro milicias proiraníes de Irak por actividades terroristas

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones contra los líderes de cuatro milicias proiraníes en Irak, entre ellas Katai Hezbolá, por sus ataques contra intereses estadounidenses en el país y sus "actividades terroristas".

El Departamento del Tesoro sancionó a un total de siete hombres a los que acusa de "planificar, dirigir y ejecutar ataques contra personal, instalaciones e intereses" de Washington en territorio iraquí.

Recompensa EEUU ofrece hasta $10 millones por información sobre líder de la milicia iraquí Kataib Hezbolá

"Estas milicias operan con casi total impunidad, atacando a personal estadounidense y civiles inocentes en todo Irak, desviando recursos del país para financiar sus actividades terroristas y socavando la soberanía y los procesos democráticos de Irak", apuntó el Departamento del Tesoro.

Los sancionados lideran "algunas de las milicias iraquíes más violentas alineadas con Irán", indicó también el Departamento de Estado. Citó a Kataib Hezbolá, Kataib Sayid al Shuhada, Harakat al Nujaba y Asaib Ahl al Haq --también conocida como Red Jazali--, consideradas organizaciones terroristas por las autoridades estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la Administración Trump no permitirá "que las milicias terroristas de Irak, respaldadas por Irán, amenacen las vidas ni los intereses estadounidenses" . Aseguró que "quienes faciliten la violencia de estas milicias rendirán cuentas ante la justicia".

La guerra en Oriente Próximo, desatada a raíz de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, afecta especialmente a Irak, que cuenta con más de 150.000 combatientes proiraníes, claves en su propia estructura de seguridad.

EEUU ofrece recompensa

Esta semana, la Administración del presidente Donald Trump anunció que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de Ahmad al Hamidaui, líder la milicia proiraní de Irak Kataib Hezbolá.

El anuncio se produjo después de que la milicia iraquí puso en libertad a la periodista de nacionalidad estadounidense Shelly Kittleson.

FUENTE: Con información de Europa Press