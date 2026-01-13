EEUU designa a los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas

WASHINGTON — Estados Unidos designó el martes a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas extranjeras, un pedido de larga data de sus aliados árabes y los conservadores estadounidenses.

Estados Unidos alega que se trata de una medida para "proteger" al país norteamericano y a sus socios por su apoyo "explícito" a grupos como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), designado como grupo terrorista.

El presidente Donald Trump había firmado en noviembre un decreto para tomar medidas contra este movimiento panislámico, fundado en Egipto en 1928 y que desde entonces se ha extendido por todo el mundo árabe.

"Estas designaciones reflejan las primeras acciones de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización provocadas por las filiales de los Hermanos Musulmanes dondequiera que ocurran", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La medida implica el bloqueo de cualquier activo que los Hermanos Musulmanes tengan en Estados Unidos y penaliza toda transacción con la organización.

Glorificación al terrorismo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó de la medida a través de un comunicado publicado en su página web, donde indicó que el secretario general de la filial libanesa, Muhamed Tauzi Taqush, ha sido nombrado como "terrorista global especialmente designado".

La Administración de Donald Trump asegura que, "aunque Hermanos Musulmanes, a los que Hamás ha jurado lealtad, afirma haber renunciado a la violencia, sus ramas designadas hoy continúan promoviendo, incitando y glorificando el terrorismo, lo cual amenaza directamente los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

"Hermanos Musulmanes han inspirado, alimentado y financiado a grupos terroristas como Hamás que representan una amenaza directa para la seguridad (...) A pesar de su fachada pacífica, tanto las filiales egipcias como jordanas han conspirado para apoyar el terrorismo de Hamás y socavar la soberanía de sus propios gobiernos nacionales", dijo el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

Impugnará decisión

La rama de los Hermanos Musulmanes en Egipto prometió recurrir a las vías legales para impugnar la decisión y sostuvo que se opone a la violencia y que nunca amenazó a Estados Unidos.

"Esta designación está completamente alejada de la realidad y carece de fundamento. Es resultado de la presión extranjera sobre Estados Unidos, en particular de Emiratos Árabes Unidos e Israel, para que adopte políticas que sirvan a intereses ajenos en lugar de a los intereses del pueblo estadounidense", señaló el grupo en un comunicado publicado en redes sociales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto celebró la decisión estadounidense, por considerar que refleja "el peligro de este grupo y su ideología extremista".

La organización de los Hermanos Musulmanes ya fue designada como terrorista en algunos países, como Egipto y Arabia Saudita. Jordania la prohibió en abril pasado.

Declarados responsables del terrorismo

En este sentido, el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, aseguró que este gabinete "utilizará todas las herramientas" a su disposición para hacerlos responsables de la violencia que han fomentado en todo el Medio Oriente y el mundo en pos de su versión extrema del Islam".

En particular, Washington acusa a Hermanos Musulmanes de Egipto (EMB, por sus siglas en inglés) de coordinar desde 2025 junto a Hamás "posibles actividades terroristas contra intereses israelíes en el Medio Oriente". "Los líderes del brazo militar de Hamás intentaron aprovechar las tensiones (en la región) y colaboraron con EMB para debilitar y desestabilizar al gobierno egipcio, aceptando financiación de Hamás para ello", sostuvo.

Asimismo, señaló que "sus vínculos con Hamás también implican el apoyo al terrorismo y la violencia" y que "brindaron apoyo a milicianos de Hamás". En este sentido, relató que en 2024 quienes querían "luchar" junto a Hamás en Gaza recurrieron a Hermanos Musulmanes en Egipto para ponerse en contacto con la milicia palestina.

En cuanto a Hermanos Musulmanes de Jordania (JMB, por sus siglas en inglés), las autoridades estadounidenses denuncian que estos individuos han "estado involucrados en casos de terrorismo" en territorio jordano y que han "participado en la fabricación de cohetes, explosivos y drones, así como en operaciones de reclutamiento".

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press