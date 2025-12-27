sábado 27  de  diciembre 2025
Organización fachada

Detienen en Italia al presidente de una ONG palestina por supuestos vínculos financieros con Hamás

Tras la fachada de organización humanitaria "ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas". Hay nueve detenidos

Terroristas de Hamás.

Terroristas de Hamás.

OMAR AL-QATTAA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA — El presidente de la Asociación de Palestinos en Italia, Mohamed Hannun, fue arrestado este sábado en Génova por mantener supuestos vínculos financieros con el movimiento islamista palestino Hamás en una operación que se ha saldado con otros ocho arrestos bajo la misma presunción.

Según investigaciones de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, Hannun es considerado como un patrocinador directo del grupo terrorista Hamás tras enviar más de diez millones de euros a las arcas del movimiento, de acuerdo con datos recogidos por 'La Repubblica' tras una operación anunciada en redes sociales por el Ministerio del Interior.

"A pesar de la necesaria presunción de inocencia que siempre debe reconocerse en esta fase, se ha develado el comportamiento y las actividades que, tras la fachada de iniciativas en beneficio de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas de naturaleza islamista", señaló el titular del Ministerio, Matteo Piantedosi, en un comunicado publicado en X.

Cae el líder de "célula italiana"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha declarado a las fuerzas de seguridad su "aprecio y satisfacción" por una operación "particularmente compleja e importante".

"Expreso mi más sincero agradecimiento, tanto a título personal como en nombre de todo el Gobierno, a todos aquellos que han hecho posible esta operación: la Fiscalía de Génova, la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorista, la Policía Estatal, la Guardia di Finanza, así como el apoyo informativo proporcionado por la Agencia de Información y Seguridad Externa".

La operación, coordinada por la oficina antiterrorista genovesa, resultó además en la incautación provisional de bienes y activos financieros por un valor de más de ocho millones de euros.

La Fiscalía considera además que Hannun podría ser considerado incluso como un miembro integral y en activo del movimiento como supuesto líder de una "célula italiana", encargado de desviar presuntamente fondos humanitarios a la financiación de Hamás desde hace 20 años por un total de 7,2 millones de euros.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Imagen de una plataforma petrolera.
Economía

Petróleo cede con el mercado atento a cumbre Trump-Zelenski en Florida

Imagen referencial. 
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

