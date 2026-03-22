martes 24  de  marzo 2026
GUERRA

Netanyahu promete "atacar personalmente" a todos los dirigentes de Irán

"Vamos a ir a por el régimen. Vamos a ir a por la Guardia Revolucionaria Islámica, esa banda de criminales" dijo Benjamin Netanyahu

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

RONEN ZVULUN / AFP

Israel atacará "personalmente" a todos los dirigentes de Irán, prometió el domingo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita al lugar donde cayó un misil.

"Vamos a ir a por el régimen. Vamos a ir a por la Guardia Revolucionaria Islámica, esa banda de criminales" dijo en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, objetivo la víspera de un ataque con misiles iraníes.

"Y vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos", afirmó a la prensa entre los escombros del lugar donde cayó un misil.

Además de Arad, los misiles iraníes también alcanzaron el sábado la ciudad de Dimona, donde se cree que se encuentra el arsenal nuclear no declarado de Israel.

La ciudad, situada en el desierto del Néguev, sufrió daños considerables por un impacto directo de un misil.

Netanyahu visitó también esta localidad e instó a los residentes a seguir las instrucciones del ejército y a refugiarse siempre que las sirenas adviertan de la llegada de misiles.

"Toda la nación es una línea de frente, toda la retaguardia es una línea de frente. Y cuando estamos en la línea de frente, cumplimos esas órdenes", dijo.

FUENTE: Con información de AFP

