UE llama a prepararse ante posibles tensiones en suministro de queroseno, si persiste bloqueo en Ormuz

BRUSELAS.- La Comisión Europea instó este jueves a los países de la Unión Europea, UE, a prepararse ante posibles tensiones en el suministro queroseno si se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, insisten en que, por el momento, no hay escasez de combustible.

Así lo constataron en las reuniones del Grupo de Coordinación del Petróleo y del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Unión Energética, en las que expertos de la Comisión, los Estados miembro, la industria, la Agencia Internacional de la Energía y la OTAN analizaron la evolución del flujo de gas y petróleo en Europa.

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Los participantes confirmaron que la seguridad del suministro de gas se mantiene "prácticamente inalterada", en línea con las conclusiones de la semana pasada, mientras continúa el llenado de las reservas.

En el mercado del petróleo y sus derivados, el queroseno se ha convertido en el "principal foco de atención". Aunque el mercado logró gestionar la escasez, las existencias comerciales están disminuyendo debido al prolongado cierre del estrecho de Ormuz.

Tanto el Grupo de Coordinación del Petróleo como el de Seguridad de la Unión Energética advertieron que "la UE debe empezar a prepararse para las posibles consecuencias si la situación se prolonga más allá de finales de mayo".

Piden coordinar medidas

Aunque la UE dispone de reservas de emergencia que pueden liberarse en caso necesario, los participantes subrayaron la importancia de coordinar estas medidas y de complementarlas con actuaciones del lado de la demanda para garantizar su eficacia.

Los expertos destacaron, además, la utilidad del intercambio de información en estos foros para hacer seguimiento de la evolución del mercado energético en un contexto de incertidumbre.

Por su parte, la Comisión seguirá evaluando el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre el suministro energético en Europa y apoyando una respuesta coordinada cuando sea necesario, en contacto con los Estados miembro, la AIE y los agentes del mercado, tal y como ha afirmado el Ejecutivo comunitario.

FUENTE: Con información de Europa Press