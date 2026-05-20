miércoles 20  de  mayo 2026
GUERRA

Ejército de EEUU sube a 90 los buques bloqueados en el cierre perimetral en Ormuz

La tensión en el paso del estrecho del Ormuz sigue latente cuando se cumple más de un mes del cierre perimetral impuesto por Estados Unidos, pese a la tregua indefinida

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINTONG.- El Ejército de Estados Unidos elevó a 90 el balance de los buques de carga bloqueados en el estrecho de Ormuz a causa del cierre perimetral de la zona, en medio de la tregua indefinida proclamada por el presidente Donald Trump, mientras los contactos diplomáticos avanzan lentamente para lograr un cese de las hostilidades.

"A fecha de 20 de mayo, las fuerzas del Ejército de Estados Unidos han desviado 84 buques mercantes y han inmovilizado cuatro", indicó el Mando Central del Ejército norteamericano (CENTCOM) en un mensaje en redes.

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La tensión en el paso de Ormuz sigue latente cuando se cumple más de un mes del cierre perimetral impuesto por Estados Unidos, pese a la tregua indefinida en vigor mientras las delegaciones siguen intercambiando propuestas para un cese de las hostilidades y la reapertura del estratégico estrecho.

En las últimas jornadas, el presidente Trump advirtió a Irán de que "el tiempo corre" en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países.

El mandatario afirmó el martes que la parte iraní le contactó. "Habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: '¿Podría darnos un par de días más?', aseguró, agregando, en otro punto, que espera que no tengan que retomar los ataques, si bien "puede" que tengan que darles "otro gran golpe". "No estoy seguro por ahora", agregó.

Crisis alimentaria

El cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría provocar un "shock agroalimentario sistémico" capaz de desencadenar una grave crisis mundial de precios de los alimentos en un plazo de seis a doce meses, advirtió este miércoles la FAO.

El organismo recomienda "establecer rutas comerciales alternativas, actuar con moderación en materia de restricciones a las exportaciones, proteger los flujos humanitarios y crear reservas para absorber el aumento de los costos de transporte".

Antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, una quinta parte del transporte marítimo de petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, y Teherán bloqueó esta vía al tráfico de petroleros y buques de carga.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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