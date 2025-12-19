EEUU imputa a investigador chino por introducir de contrabando una muestra de la bacteria de E.coli

WASHINGTON — El FBI anunció este viernes que imputó por contrabando al investigador chino Youhuang Xiang tras introducir una muestra de la bacteria Escherichia coli (E.coli) en el país.

El anuncio fue realizado por el director del FBI, Kash Patel , quien enmarcó lo ocurrido como "otro ejemplo más de un investigador chino que recibió el privilegio de trabajar en Estados Unidos , solo para acabar formando presuntamente parte de una trama para recibir material biológico en un paquete procedente de China".

A finales del mes pasado, otra investigadora, Yunqing Jian, de 33 años, se declaró culpable de los cargos de contrabando de un patógeno biológico a Estados Unidos y luego mentir a agentes del FBI al respecto.

También a principios de ese mes, otros investigadores chinos fueron acusados exactamente de lo mismo.

"Si no se controlan adecuadamente, la E.coli y otros materiales biológicos podrían causar enfermedades devastadoras en los cultivos estadounidenses y pérdidas financieras significativas a la economía estadounidense", señala el director general del FBI en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Entró con visa J-1

Patel dijo que Youhuang ingresó a Estados Unidos a través de la visa J-1. "Este es otro ejemplo de un investigador chino, que recibió el privilegio de trabajar en una universidad estadounidense, y que luego supuestamente decidió participar en un plan para eludir las leyes estadounidenses y recibir materiales biológicos ocultos en un paquete originario de China.

La operación fue realizada a través de un esfuerzo de cooperación de las sucursales del FBI en Indiana y Chicago.

"El FBI y nuestros socios de la CBP (Oficina de Aduana y Protección Fronteriza) nos comprometemos a hacer cumplir las leyes estadounidenses establecidas para protegernos de esta amenaza global a nuestra economía y al suministro de alimentos. Si no se controlan adecuadamente, la E. coli y otros materiales biológicos podrían causar enfermedades devastadoras en los cultivos estadounidenses y causar pérdidas económicas significativas a la economía estadounidense", indicó.

Llamado a universidades

"El FBI no tolerará ningún intento de explotar las instituciones de nuestra nación para actividades ilegales, como hemos visto en este caso y en el de los tres ciudadanos chinos acusados en Michigan en noviembre por el presunto contrabando de materiales biológicos a Estados Unidos que realizaron en varias ocasiones. El FBI y nuestros socios están comprometidos a defender la patria y a detener cualquier contrabando ilegal a nuestro país".

Al mismo tiempo hizo un llamado a todas las universidades. "Estén atentos a esta tendencia. Asegúrese de que sus investigadores sepan que existe una forma correcta y legal de obtener una licencia para importar/exportar materiales biológicos aprobados, y que esta debe cumplirse sin excepción. Las colaboraciones continuas contribuirán a una mayor seguridad de nuestra nación y a garantizar que todas las partes rindan cuentas", escribió Patel en su cuenta en X.

