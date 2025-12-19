viernes 19  de  diciembre 2025
AMENAZA

EEUU imputa a investigador chino por introducir de contrabando una muestra de la bacteria de E.coli

En noviembre, otra investigadora, Yunqing Jian, se declaró culpable de cargos de contrabando de un patógeno biológico a EEUU y luego mentir a agentes del FBI

Kash Patel es el nuevo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Kash Patel es el nuevo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El FBI anunció este viernes que imputó por contrabando al investigador chino Youhuang Xiang tras introducir una muestra de la bacteria Escherichia coli (E.coli) en el país.

El anuncio fue realizado por el director del FBI, Kash Patel, quien enmarcó lo ocurrido como "otro ejemplo más de un investigador chino que recibió el privilegio de trabajar en Estados Unidos, solo para acabar formando presuntamente parte de una trama para recibir material biológico en un paquete procedente de China".

Lee además
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

China revela estrategia de su nuevo orden mundial
El podio de la Casa Blanca. 
ANÁLISIS

La Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU 2026: China y el "woke", los rivales a enfrentar y Venezuela como prueba de credibilidad

A finales del mes pasado, otra investigadora, Yunqing Jian, de 33 años, se declaró culpable de los cargos de contrabando de un patógeno biológico a Estados Unidos y luego mentir a agentes del FBI al respecto.

También a principios de ese mes, otros investigadores chinos fueron acusados exactamente de lo mismo.

"Si no se controlan adecuadamente, la E.coli y otros materiales biológicos podrían causar enfermedades devastadoras en los cultivos estadounidenses y pérdidas financieras significativas a la economía estadounidense", señala el director general del FBI en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Entró con visa J-1

Patel dijo que Youhuang ingresó a Estados Unidos a través de la visa J-1. "Este es otro ejemplo de un investigador chino, que recibió el privilegio de trabajar en una universidad estadounidense, y que luego supuestamente decidió participar en un plan para eludir las leyes estadounidenses y recibir materiales biológicos ocultos en un paquete originario de China.

La operación fue realizada a través de un esfuerzo de cooperación de las sucursales del FBI en Indiana y Chicago.

"El FBI y nuestros socios de la CBP (Oficina de Aduana y Protección Fronteriza) nos comprometemos a hacer cumplir las leyes estadounidenses establecidas para protegernos de esta amenaza global a nuestra economía y al suministro de alimentos. Si no se controlan adecuadamente, la E. coli y otros materiales biológicos podrían causar enfermedades devastadoras en los cultivos estadounidenses y causar pérdidas económicas significativas a la economía estadounidense", indicó.

Llamado a universidades

"El FBI no tolerará ningún intento de explotar las instituciones de nuestra nación para actividades ilegales, como hemos visto en este caso y en el de los tres ciudadanos chinos acusados en Michigan en noviembre por el presunto contrabando de materiales biológicos a Estados Unidos que realizaron en varias ocasiones. El FBI y nuestros socios están comprometidos a defender la patria y a detener cualquier contrabando ilegal a nuestro país".

Al mismo tiempo hizo un llamado a todas las universidades. "Estén atentos a esta tendencia. Asegúrese de que sus investigadores sepan que existe una forma correcta y legal de obtener una licencia para importar/exportar materiales biológicos aprobados, y que esta debe cumplirse sin excepción. Las colaboraciones continuas contribuirán a una mayor seguridad de nuestra nación y a garantizar que todas las partes rindan cuentas", escribió Patel en su cuenta en X.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

FBI desarticula presunto complot terrorista con bombas en Los Ángeles para Nochevieja

EEUU amplía las sanciones contra el círculo íntimo de Maduro

Brasil define fechas para amistosos en EEUU ante Francia y Croacia en marzo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
PRIVACIDAD

La huella digital se inicia muy temprano: el 81% de los bebés tiene presencia en las redes

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Emiten orden de aprehensión contra Raúl Rocha, propietario de Miss Universo

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Te puede interesar

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
VENEZUELA

Rubio: Maduro coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas para enviar drogas a EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral.
CIUDAD EMPRESARIA

Doral anuncia plan de choque para contrarrestar posible eliminación de impuestos estatales

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, junto Ralph Cutie , director de MIA, y otros funcionarios locales inauguran nuevo parking en el aeropuerto de Miami. 
Aeropuerto Internacional de Miami

Levine Cava inaugura parking de 2.240 plazas en MIA como parte de su modernización

Una autopista en Miami-Dade.
TOLLS GRATIS

DeSantis baraja eliminar peajes para residentes de Florida y trasladar el costo a turistas