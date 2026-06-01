lunes 1  de  junio 2026
COOPERACIÓN

Militares de EEUU y China se reúnen en Hawái para abordar temas de seguridad marítima y aérea

Tratan de ordenar la rivalidad entre ambas potencias sobre la base de cooperación, competencia “moderada”, diferencias “controlables” y paz duradera

China y EEUU trataron normas de conducta para encuentros seguros marítimos y aéreos seguros (Naval de EEUU)

China y EEUU trataron normas de conducta para encuentros seguros marítimos y aéreos seguros (Naval de EEUU)

MARINA DE EEUU / MC3 JEFF ATHERT / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PEKÍN. Militares de Estados Unidos y China celebraron en Hawái una reunión del grupo de trabajo del Mecanismo de Consulta sobre Seguridad Militar Marítima, informó este lunes el Ministerio chino de Defensa, en un nuevo contacto castrense tras la reciente visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

El encuentro se celebró entre el jueves y el viernes pasado, según la cartera china, que indicó que ambas partes mantuvieron un intercambio “franco” y “constructivo” sobre la situación de seguridad marítima y aérea entre los dos países.

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Defensa señaló que la reunión tomó como referencia el “importante consenso” alcanzado por los dos presidentes para construir una “relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y EEUU”, fórmula presentada por Pekín durante la visita de Trump como nuevo marco para encauzar la relación bilateral durante los próximos años.

Esa expresión, tratada por el líder chino, Xi Jinping, y Trump en Pekín, busca ordenar la rivalidad entre ambas potencias sobre la base de cooperación, competencia “moderada”, diferencias “controlables” y una paz duradera, según la formulación difundida entonces por los medios oficiales chinos.

En la reunión de Hawái, ambas delegaciones evaluaron la aplicación de las “normas de conducta para encuentros seguros” entre las fuerzas navales y aéreas de China y Estados Unidos desde la cita anterior del mecanismo, celebrada en 2025, y discutieron medidas para mejorar la seguridad militar marítima.

Las partes coincidieron en que una comunicación “eficaz” entre los dos ejércitos ayuda a que las unidades de primera línea ejecuten sus misiones con mayor profesionalidad, aumenten el entendimiento mutuo y “eviten malentendidos”, según el comunicado chino.

El contacto se produjo parcialmente en paralelo al Diálogo de Shangri-La de Singapur, al que no acudió por segundo año consecutivo el ministro chino de Defensa, Dong Jun, por lo que no se produjo una reunión ministerial con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth.

FUENTE: Con información de EFE

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