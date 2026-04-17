viernes 17  de  abril 2026
Migración

EEUU: Octogenaria detenida por ICE en su casa "volvió a Francia"

Ella viajó desde Francia en 2025 y se casó con el amor de vida, un veterano de guerra. ICE asegura que tenía siete meses sin estatus en EEUU

ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

AFP

MONTPELLIER.- Una francesa de 85 años, detenida a inicios de abril por la agencia migratoria en Estados Unidos, "volvió a Francia", anunció este viernes el canciller francés, Jean-Noël Barrot, sobre esta mujer que estaba casada con un estadounidense fallecido en enero.

La mujer "regresó a Francia esta mañana y es un motivo de satisfacción para nosotros", declaró a periodistas el jefe de la diplomacia francesa durante una visita a Montpellier, en el sur del país.

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La mujer decidió irse a vivir en 2025 a Estados Unidos y casarse con un excoronel de la Fuerza Aérea estadounidense y veterano de la guerra de Vietnam, que falleció de forma inesperada en enero, con 85 años.

Aunque ambos se habían conocido 60 años antes cuando la francesa trabajaba como secretaria en una base de la OTAN, ambos retomaron el contacto cuando enviudaron. Cuando fue detenida la mujer esperaba la oficialización de su documento de residencia permanente.

El lunes, su hijo Hervé explicó a AFP que su madre residía en Alabama y que "fue detenida el 1 de abril en su domicilio por el ICE", siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó a AFP el martes que la mujer entró en el país en junio de 2025 con un visado de turista que le permitía permanecer "90 días" en el país, donde seguía "siete meses después".

Octogenaria esposada

Según testimonios de los vecinos, "fue esposada de pies y manos", explicó su hijo. "No conocemos las motivaciones reales de este encarcelamiento, nos enteramos gracias a los vecinos, de lo contrario no sabríamos nada", agregó.

Según una fuente diplomática consultada por la AFP, la mujer "pudo beneficiarse de inmediato de la protección consular" francesa en Estados Unidos.

El ICE, la agencia encargada de llevar a cabo la ofensiva antimigrantes del presidente estadounidense Donald Trump, es objeto de fuertes críticas.

Preguntado por los métodos de estos agentes migratorios, el canciller francés consideró que no son "necesariamente conformes (...) con los que están vigor y son aceptables" en Francia.

"Ha habido actos de violencia que han suscitado nuestra preocupación. Pero lo esencial es que ella haya regresado a Francia", apuntó.

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