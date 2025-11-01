Más de medio millón de sirios refugiados en Turquía regresan a su país tras caída de Bashar al Asad

Los residentes de la aldea drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán anexados por Israel, celebran el 9 de diciembre de 2024, después de que los rebeldes liderados por islamistas declararan que habían tomado la capital siria en una ofensiva relámpago, obligando al dictador Bashar Al Asad a huir y poniendo fin a cinco décadas de dictadura del Baath en Siria.

ESTAMBUL. - Un total de 550.000 sirios refugiados en Turquía regresaron a su país desde la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre pasado, anunció el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, este sábado 1 de noviembre.

Casi 2,4 millones de sirios siguen refugiados en Turquía, donde su número superó los 3,5 millones en el punto álgido de los casi 14 años de guerra civil en Siria, de acuerdo con las autoridades turcas.

ACNUR Un millón de sirios han regresado a su país desde la caída de Bashar Al Assad

El viernes 31 de octubre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que un total de 1,16 millones de sirios regresaron a su país desde la caída de Al Asad, el 8 de diciembre de 2024.

Asimismo, más de 1,9 millones de desplazados internos también pudieron volver a su ciudad de origen.

De acuerdo con Naciones Unidas, más de 7 millones de sirios siguen desplazados dentro del país y alrededor de 4,5 millones continúan refugiados en el extranjero.

Solicitud a Rusia

El presidente interino sirio Ahmed al Sharaa señaló el 15 de octubre que desea "redefinir" las relaciones entre ambos países, en su primer encuentro con Vladimir Putin desde la caída de Bashar al Asad, un ex aliado del Kremlin.

Rusia, junto con Irán y el movimiento chiita libanés Hezbolá, fue uno de los principales apoyos militares del régimen de Al Asad durante la guerra civil siria iniciada en 2011.

Durante el conflicto, aviones rusos atacaron abundantemente las zonas bajo control rebelde, incluyendo la de Idlib, en el noroeste, que en los últimos años de la contienda estuvo controlada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham, dirigido por Ahmed al Sharaa.

FUENTE: Con información de AFP