EEUU: ¿Qué es lo primero que debe crear para hacer un trámite con USCIS?

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

MIAMI.- Iniciar un trámite migratorio en Estados Unidos suele generar dudas entre los solicitantes, ya que el proceso implica formularios, documentos y plazos que deben cumplirse con precisión.

Sin embargo, antes de dar cualquier paso, lo primero que exige el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es sencillo: crear una cuenta gratuita en línea en su portal oficial .

Esta herramienta, conocida como myUSCIS, se ha convertido en la puerta de entrada obligatoria para millones de inmigrantes y residentes que buscan realizar gestiones de asilo, naturalización, residencia permanente, permisos de trabajo o renovaciones de estatus migartorio.

¿Para qué sirve la cuenta en línea?

La plataforma myUSCIS permite a los usuarios:

Presentar formularios de manera electrónica.

Pagar tarifas en línea de forma segura.

Consultar el estado actualizado de su caso en tiempo real.

Subir documentos adicionales cuando sean solicitados.

Recibir notificaciones y mensajes directos de USCIS.

“Crear la cuenta no tiene costo y ofrece a los solicitantes mayor control y transparencia en cada paso del proceso migratorio”, señala el USCIS en su portal oficial.

¿Cómo registrarse?

El procedimiento es sencillo y solo requiere un correo electrónico válido:

Ingresar al sitio oficial del USCIS (www.uscis.gov).

Seleccionar la opción “Sign In” (Iniciar sesión) y luego “Create an Account” (Crear una cuenta).

Seguir las instrucciones para verificar el correo y configurar una contraseña segura.

Activar el sistema de seguridad de dos pasos, que protege la información personal.

Una vez creada, la cuenta estará disponible para cualquier trámite posterior, sin necesidad de volver a registrarse.

Un paso clave

Con más de nueve millones de solicitudes procesadas al año, USCIS ha insistido en que el sistema en línea es la forma más rápida y segura de dar inicio a los procesos migratorios.

Expertos en inmigración recomiendan que antes de preparar formularios o buscar asesoría legal, los interesados se aseguren de contar con su perfil myUSCIS activo, ya que allí podrán centralizar toda la información relacionada con su caso.

FUENTE: Con información de USCIS / El Clarín