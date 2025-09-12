viernes 12  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

EEUU: ¿Qué es lo primero que debe crear para hacer un trámite con USCIS?

USCIS precisa que el sistema en línea es la forma más rápida y segura de dar inicio a los procesos migratorios

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). &nbsp;

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

 

Archivo AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Iniciar un trámite migratorio en Estados Unidos suele generar dudas entre los solicitantes, ya que el proceso implica formularios, documentos y plazos que deben cumplirse con precisión.

Sin embargo, antes de dar cualquier paso, lo primero que exige el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es sencillo: crear una cuenta gratuita en línea en su portal oficial.

Lee además
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS: Los 10 trámites más frecuentes que pueden realizar los migrantes en EEUU
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

Esta herramienta, conocida como myUSCIS, se ha convertido en la puerta de entrada obligatoria para millones de inmigrantes y residentes que buscan realizar gestiones de asilo, naturalización, residencia permanente, permisos de trabajo o renovaciones de estatus migartorio.

¿Para qué sirve la cuenta en línea?

La plataforma myUSCIS permite a los usuarios:

  • Presentar formularios de manera electrónica.

  • Pagar tarifas en línea de forma segura.

  • Consultar el estado actualizado de su caso en tiempo real.

  • Subir documentos adicionales cuando sean solicitados.

  • Recibir notificaciones y mensajes directos de USCIS.

Crear la cuenta no tiene costo y ofrece a los solicitantes mayor control y transparencia en cada paso del proceso migratorio”, señala el USCIS en su portal oficial.

¿Cómo registrarse?

El procedimiento es sencillo y solo requiere un correo electrónico válido:

  • Ingresar al sitio oficial del USCIS (www.uscis.gov).

  • Seleccionar la opción “Sign In” (Iniciar sesión) y luego “Create an Account” (Crear una cuenta).

  • Seguir las instrucciones para verificar el correo y configurar una contraseña segura.

  • Activar el sistema de seguridad de dos pasos, que protege la información personal.

Una vez creada, la cuenta estará disponible para cualquier trámite posterior, sin necesidad de volver a registrarse.

Un paso clave

Con más de nueve millones de solicitudes procesadas al año, USCIS ha insistido en que el sistema en línea es la forma más rápida y segura de dar inicio a los procesos migratorios.

Expertos en inmigración recomiendan que antes de preparar formularios o buscar asesoría legal, los interesados se aseguren de contar con su perfil myUSCIS activo, ya que allí podrán centralizar toda la información relacionada con su caso.

FUENTE: Con información de USCIS / El Clarín

Temas
Te puede interesar

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

Pago del Seguro Social: ¿Cúando sale el próximo en septiembre?

"Tolerancia cero", la advertencia del Pentágono a militares que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk