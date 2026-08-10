lunes 10  de  agosto 2026
Asume cargo

Todd Blanche jura como fiscal general de EEUU en una ceremonia privada en la Casa Blanca

Blanche acaba de superar un difícil proceso de confirmación en el Senado, donde su nominación para este puesto de gran importancia estratégica fue aprobada por 50 votos a favor y 49 en contra

El Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia en el Capitolio.

El Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia en el Capitolio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Todd Blanche, exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, juró su cargo el lunes en presencia del mandatario, convirtiéndose formalmente en Fiscal General tras haber ejercido como fiscal general interino.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó un video de la ceremonia en el que se ve a Trump aplaudiendo al nuevo fiscal general de la nación tras prestar juramento en el Despacho Oval.

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Blanche acaba de superar un difícil proceso de confirmación en el Senado, donde su nominación para este puesto de gran importancia estratégica fue aprobada por 50 votos a favor y 49 en contra.

La oposición demócrata se opuso unánimemente a esta elección, que, según dijo, confirma la supuesta "intención" del presidente de utilizar el Departamento de Justicia para su venganza política personal.

Antes del regreso del magnate a la Casa Blanca, en enero de 2025, Blanche fue abogado personal de Trump en tres casos penales promovidos por los demócratas en un intento de impedir su candidatura a la reelección presidencial.

Luego Trump lo nombró subsecretario del Departamento de Justicia y, en abril, le confió el cargo de forma interina tras la destitución de Pam Bondi.

En este puesto, Blanche tomó decisiones criticadas incluso dentro del Partido Republicano, como la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para la "antiinstrumentalización", destinado a compensar a los aliados del mandatario víctimas de las demandas presentadas durante la administración del demócrata Joe Biden.

También otorgó inmunidad fiscal al presidente y a sus allegados.

Para asegurar la nominación al Senado, la administración anunció el abandono del proyecto del fondo de compensación y aclaró que el acuerdo de inmunidad fiscal alcanzado con Donald Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría retroactivamente, no a las declaraciones futuras.

Nacido en Denver (Colorado) en 1974, el nuevo jefe del Departamento de Justicia desarrolló su carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y luego como defensor en casos de alto perfil.

Como segundo del Departamento de Justicia estuvo involucrado en la desclasificación de miles de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuyo manejo le costó a Bondi el puesto.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

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