Meliá cesa definitivamente sus operaciones en Cuba

La cadena hotelera española Meliá Hotels International anunció el cese definitivo de todas sus operaciones en Cuba, lo que marca el punto final a una trayectoria de más de 30 años en el archipiélago.

La medida confirma el profundo deterioro del s ector turístico en la Isla , considerado durante décadas el principal motor para la captación de inversión extranjera por parte del régimen cubano, reseña el portal web Diario de Cuba.

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La decisión se hará efectiva a partir del 24 de julio mediante su filial portuguesa, Ilha Bela Gestão e Turismo, la cual dejará de prestar los servicios de gestión y comercialización que aún mantenía en el país. Con esta acción, desaparecen por completo las marcas de la compañía del mercado local, concluyendo también su actividad receptiva y la cadena de suministro vinculada a su red de alojamientos.

¿Por qué se va Meliá?

Entre las razones presentadas por la empresa destacan las siguientes dificultades en el entorno operativo cubano:

I ncapacidad operativa y financiera : Existencia de trabas legales, económicas y de funcionamiento que imposibilitan mantener una estabilidad mínima para el negocio.

: Existencia de trabas legales, económicas y de funcionamiento que imposibilitan mantener una estabilidad mínima para el negocio. Retención de divisas: La imposibilidad de repatriar entre 80 y 100 millones de euros pertenecientes a cadenas españolas, retenidos en el sistema bancario de la Isla debido a la liquidez nula del Estado.

La imposibilidad de repatriar entre 80 y 100 millones de euros pertenecientes a cadenas españolas, retenidos en el sistema bancario de la Isla debido a la liquidez nula del Estado. Crisis energética y de suministros : El impacto directo de los constantes apagones, la escasez crítica de combustible y la pérdida acelerada de conexiones aéreas clave.

: El impacto directo de los constantes apagones, la escasez crítica de combustible y la pérdida acelerada de conexiones aéreas clave. Caída del turismo: La drástica reducción de visitantes internacionales, agravada por las sanciones estadounidenses que limitan el flujo comercial y de viajeros.

La retirada final

Este anuncio representa la fase final del repliegue que la firma española comenzó el pasado 3 de junio, cuando canceló los contratos de administración y el uso de su marca en un primer grupo de 15 hoteles emblemáticos. La pérdida de estas instalaciones dejó al grupo con apenas una fraction de su capacidad operativa histórica, abriendo el camino para la retirada total del mercado.

Actualmente, la compañía evalúa las repercusiones económicas de esta salida integral, planteando la revisión del valor contable de sus activos vinculados al país. Los detalles precisos del impacto financiero se darán a conocer durante la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año, momento en el cual se ofrecerá un balance definitivo de la liquidación.

Para mitigar el impacto, Meliá implementará un protocolo de transición ordenada destinado a informar con transparencia a sus colaboradores, proveedores y clientes. La marcha del mayor operador extranjero deja un escenario incierto para la infraestructura turística estatal, la cual continúa enfrentando instalaciones semivacías y la pérdida de sus mayores socios internacionales.

FUENTE: Diario de Cuba