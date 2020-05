EEUU sancionará a China si impone ley de seguridad en Hong Kong

Esta incertidumbre, según O'Brien, "conlleva implicaciones legales según la ley estadounidense", en particular en el ámbito de las relaciones económicas, con lo que China podría incurrir en comportamientos motivo de sanción.

economia dinero Un hombre camina frente a una casa de cambio, decorada con distintos billetes, en el distrito financiero de Hong Kong. Al menos 180 personas han resultado detenidas a lo largo de las protestas de este domingo en Hong Kong contra la nueva ley de seguridad impuesta desde China. AP

"Me cuesta ver cómo Hong Kong puede seguir siendo el centro financiero asiático en el que se ha convertido si al final China toma el control. A mí me parece un gran error por parte de Pekín. La comunidad financiera no se quedaría en ese lugar", indicó en una entrevista a CBS.

"China depende del capital del resto del mundo", dijo O'Brien. "Si pierden el acceso a ello, a través de Hong Kong, el golpe que se llevarían (el presidente del país) Xi Jinping y el Partido Comunista chino sería tremendo", agregó.

Al menos 180 personas han resultado detenidas a lo largo de las protestas de este domingo en Hong Kong contra la nueva ley de seguridad impuesta desde China que han derivado en una carga policial en varios puntos de la ciudad, especialmente en la zona de Causeway Bay.

La Policía informó de numerosos daños materiales y de al menos dos heridos, ambos transeúntes, que fueron atacados cuando intentaban despejar los bloqueos efectuados por los manifestantes. También se tiene constancia de cuatro agentes heridos después de que los manifestantes les arrojaran ladrillos y otros objetos, informa el 'South China Morning Post'.

Todavía se desconoce el balance de heridos que los activistas de oposición suelen dar tras estos enfrentamientos.

La ley de seguridad es una normativa presentada por las autoridades de Pekín y destinada a perseguir cualquier actividad vinculada a la sedición, la secesión o el terrorismo, que veta también cualquier intento de "injerencia extranjera" en la antigua colonia británica, de acuerdo con el texto inicial.

A pesar de que la máxima responsable local del territorio, la jefa del Ejecutivo Carrie Lam, prometió que esta ley no atentará contra la independencia parcial de la que disfruta Hong Kong, los opositores la han entendido como un nuevo acto de sumisión a las autoridades centrales tras la frustrada ley de extradición que el año pasado generó las marchas más multitudinarias vistas en la historia reciente del territorio.