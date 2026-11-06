viernes 6  de  noviembre 2026
Elecciones

EEUU sigue contando votos tres días después y dos escaños del Senado siguen en vilo

El recuento de votos en Estados Unidos está descentralizado, y no existe una autoridad electoral central, cada estado decide qué métodos utilizar y cuánto tiempo se toma para verificar y anunciar el resultado

Trabajadores electorales procesan las boletas por correo en el Centro de Procesamiento de Boletas del Condado de Los Ángeles después de las elecciones intermedias del 5 de noviembre de 2026 en City of Industry, California.

Trabajadores electorales procesan las boletas por correo en el Centro de Procesamiento de Boletas del Condado de Los Ángeles después de las elecciones intermedias del 5 de noviembre de 2026 en City of Industry, California.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — Estados Unidos sigue contando votos tres días después de la celebración de las elecciones legislativas de medio mandato, un ritmo habitual en algunos estados que mantiene aún sin resolver la carrera por los escaños al Senado en Alaska y Misisipi.

El recuento de votos en Estados Unidos está descentralizado, y no existe una autoridad electoral central, por lo que cada estado decide qué métodos utilizar y cuánto tiempo se toma para verificar y anunciar el resultado final de las elecciones.

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En Alaska, el estado más grande de Estados Unidos pero uno de los menos poblados, algunas papeletas en zonas rurales se cuentan a mano, por lo que los oficiales de los centros de votación tienen que revisar cada decisión del votante de manera individual.

¿Cuándo se sabrá los resultados?

El resultado definitivo se sabrá como muy tarde el 18 de noviembre, ya que el estado otorga un plazo legal de 15 días tras el día de la votación para recibir todos los votos por correo y del extranjero antes de poder ejecutar el conteo final por orden de preferencia, que distribuye las decisiones del electorado hasta que algún candidato obtiene más del 50% de los votos.

Por su parte, el retraso en Misisipi se debe principalmente a que las autoridades electorales tienen que revisar los votos provisionales, que permite votar quienes tengan algún problema con sus datos en el registro, a la espera de que posteriormente se revise, uno por uno, la elegibilidad de cada votante.

Además, el plazo máximo para recibir y contabilizar las papeletas de voto por correo que hayan sido selladas a tiempo es cinco días hábiles después de las elecciones, el mismo periodo que tienen los votantes para subsanar deficiencias de identificación en votos provisionales.

Por tanto, se prevé que el veredicto final de las urnas de Misispi se conozca entre 10 y el 13 de noviembre, fecha límite para que los condados envíen los resultados finales para que sean certificados.

Además de estos dos escaños al Senado, medios como CNN mantienen sin proyectar más de 20 carreras a la Cámara de Representantes, algunas de ellas en los estados de California, Carolina del Norte o Florida, este último territorio todavía sin confirmar si la congresista María Elvira Salazar revalida su cargo, aunque mantiene la ventaja.

FUENTE: Con información de EFE

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