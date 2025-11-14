EEUU y Corea del Sur cierran un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear

El portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan de la Marina de los Estados Unidos (R) y a barcos de guerra surcoreanos durante un ejercicio naval combinado entre Estados Unidos y Corea del Sur en la costa este de Corea del Sur.

WASHINGTON — Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur cerraron los detalles de un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear , anunció este viernes el presidente surcoreano Lee Jae-myung.

"Una de las mayores variables para nuestra economía y nuestra seguridad --las negociaciones bilaterales sobre comercio, aranceles y seguridad-- ha sido cerrada", anunció Lee a los periodistas.

También explicó que ambos países decidieron "seguir adelante con la construcción de submarinos de propulsión nuclear".

Corea del Sur ha obtenido "el apoyo necesario [de Estados Unidos] para ampliar su autoridad sobre el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado", añadió.

Buques militares y comerciales

Una nota conjunta en la que se detalla este acuerdo indica que "ambos países se han comprometido a continuar su colaboración a través de un grupo de trabajo sobre construcción naval" para "aumentar el número de buques comerciales y militares estadounidenses listos para el combate".

El documento precisa que Washington dio "su consentimiento" a Seúl para la construcción de los submarinos, aunque su lugar de fabricación sigue sin estar claro.

La tecnología de los submarinos nucleares estadounidenses se considera uno de los secretos militares mejor guardados.

La nota estipula que Seúl gastará 25.000 millones de dólares en la compra de equipo militar estadounidense hasta 2030 y proporcionará apoyo completo a las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur por 33.000 millones de dólares.

