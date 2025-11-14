viernes 14  de  noviembre 2025
Seguridad

EEUU y Corea del Sur cierran un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear

La tecnología de los submarinos nucleares estadounidenses se considera uno de los secretos militares mejor guardados

El portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan de la Marina de los Estados Unidos (R) y a barcos de guerra surcoreanos durante un ejercicio naval combinado entre Estados Unidos y Corea del Sur en la costa este de Corea del Sur.

El portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan de la Marina de los Estados Unidos (R) y a barcos de guerra surcoreanos durante un ejercicio naval combinado entre Estados Unidos y Corea del Sur en la costa este de Corea del Sur.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur cerraron los detalles de un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear, anunció este viernes el presidente surcoreano Lee Jae-myung.

"Una de las mayores variables para nuestra economía y nuestra seguridad --las negociaciones bilaterales sobre comercio, aranceles y seguridad-- ha sido cerrada", anunció Lee a los periodistas.

Lee además
Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.
OPERACIONES ILÍCITAS

Alertan que buques de petróleo hacen descargas clandestinas en Venezuela, más de 80 en las costas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
TERRORISMO

Trump amplía ofensiva contra el extremismo: designa a grupos antifascistas como organizaciones terroristas

También explicó que ambos países decidieron "seguir adelante con la construcción de submarinos de propulsión nuclear".

Corea del Sur ha obtenido "el apoyo necesario [de Estados Unidos] para ampliar su autoridad sobre el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado", añadió.

Buques militares y comerciales

Una nota conjunta en la que se detalla este acuerdo indica que "ambos países se han comprometido a continuar su colaboración a través de un grupo de trabajo sobre construcción naval" para "aumentar el número de buques comerciales y militares estadounidenses listos para el combate".

El documento precisa que Washington dio "su consentimiento" a Seúl para la construcción de los submarinos, aunque su lugar de fabricación sigue sin estar claro.

La tecnología de los submarinos nucleares estadounidenses se considera uno de los secretos militares mejor guardados.

La nota estipula que Seúl gastará 25.000 millones de dólares en la compra de equipo militar estadounidense hasta 2030 y proporcionará apoyo completo a las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur por 33.000 millones de dólares.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
