jueves 13  de  noviembre 2025
TERRORISMO

Trump amplía ofensiva contra el extremismo: designa a grupos antifascistas como organizaciones terroristas

El Departamento de Estado indicó que los “anarquistas, marxistas y extremistas violentos de Antifa han librado una campaña de terror en EEUU y en todo el mundo"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves, 13 de noviembre, la designación de cuatro grupos antifascistas de izquierda con base en Europa como organizaciones terroristas extranjeras, una medida sin precedentes que forma parte de su ofensiva global contra el extremismo violento.

Según informó The New York Post, el Departamento de Estado incluyó en la lista de organizaciones terroristas o de terroristas globales específicamente designados a Antifa Ost, el Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria, grupos con presencia en Alemania, Italia y Grecia.

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

Los funcionarios estadounidenses aseguraron que estas agrupaciones “utilizan la fuerza contra aquellos a quienes identifican como opositores de sus proyectos marxistas y anarquistas”, y las responsabilizaron de decenas de ataques registrados en Europa en los últimos años, incluidos atentados con bomba contra edificios gubernamentales, tiroteos y agresiones a civiles.

“Campaña de terror en EEUU”

“El Departamento de Estado está comprometido a identificar y desmantelar estas redes terroristas que conspiran para reprimir despiadadamente la voluntad del pueblo y socavar violentamente los cimientos mismos de los Estados Unidos y de la civilización occidental”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Pigott señaló que los “anarquistas, marxistas y extremistas violentos de Antifa han librado una campaña de terror en Estados Unidos y en todo el mundo occidental durante décadas, llevando a cabo atentados, palizas, tiroteos y disturbios al servicio de su agenda extremista”.

Con esta decisión, Washington amplía su estrategia de combate al terrorismo internacional, incluyendo por primera vez a grupos de extrema izquierda dentro de la categoría de amenazas globales. Las autoridades indicaron que la designación permitirá congelar activos, restringir movimientos financieros y limitar contactos internacionales de las organizaciones y de sus integrantes.

Funcionarios estadounidenses explicaron que la medida responde al compromiso del gobierno de Trump de endurecer la respuesta ante el extremismo político en todas sus formas y advirtieron que “ningún grupo que promueva la violencia ideológica quedará fuera del escrutinio del gobierno de Estados Unidos”.

Hasta el momento, los gobiernos de Alemania, Italia y Grecia no han emitido declaraciones oficiales sobre la medida.

FUENTE: Con información de The New York Post

