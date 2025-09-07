El "démarche" de EEUU a México provoca las primeras detenciones y sanciones de alto nivel

Miami — El pasado 3 de septiembre, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, hizo llegar un démarche, o mensaje diplomático formal y urgente a México, directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La acción, que dejó de lado los canales diplomáticos tradicionales, exigió medidas inmediatas contra funcionarios mexicanos implicados en corrupción, crimen organizado y colusión con cárteles.
A los pocos días, se han producido las primeras detenciones y sanciones de alto perfil:
Detenidos
- Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna – sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, detenido por huachicol fiscal (robo de combustible con fraude fiscal) vinculado al caso del buque Challenge Procyon.
- Contralmirante Fernando Farías Laguna – hermano de Manuel Roberto, ahora bajo investigación federal dentro del mismo esquema.
Bajo investigación
- Empresarios y funcionarios públicos vinculados a la red de huachicol fiscal de los Farías Laguna. Nombres aún pendientes de revelarse.
Cancelaciones de visa (Sanciones de EEUU)
- Marina del Pilar Ávila Olmeda – Gobernadora de Baja California
- Carlos Torres – esposo de Marina del Pilar
- Norma Alicia Bustamante – Alcaldesa de Mexicali
- Samuel Guerrero Delgado – esposo de Norma Alicia Bustamante
- Juan Francisco Gim Nogales – Alcalde de Nogales, Sonora
- Óscar Eduardo Castro Castro – Alcalde de Puerto Peñasco, Sonora
- Alberto Granados Fávila – Alcalde de Matamoros, Tamaulipas
- Melisa Cornejo – Consejera estatal de Morena, Jalisco
Contexto
El démarche colocó a México en el centro de la estrategia hemisférica de Washington, vinculando la violencia de los cárteles, el rol de Venezuela como Estado proxy y la expansión estratégica de China en la región en un solo marco de seguridad. EEUU exigió acciones inmediatas: arrestos de funcionarios corruptos y suspensión de aquellos bajo investigación.
“Esto es diplomacia de jaque mate”, señala el CDR JoseAdan Gutierrez, USN (Ret.), miembro sénior en MSI²: “Estados Unidos ha trazado una línea roja: cooperar de manera visible o enfrentar consecuencias. Las primeras detenciones demuestran que el gobierno de Sheinbaum ha optado por cumplir".
Puntos clave
- Las primeras detenciones tras el démarche golpean a altos mandos navales, no a chivos expiatorios.
- La cancelación de visas alcanza a gobernadores, alcaldes y consejeros de Morena, anticipando un mayor efecto dominó.
- Esto marca un cambio sísmico en la relación bilateral: de la diplomacia a la aplicación directa de medidas de seguridad.
Contacto:
Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²)
CDR JoseAdan Gutierrez, USN (Ret): [email protected]
Dr. Rafael Marrero, Founder and CEO: [email protected]