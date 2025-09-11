jueves 11  de  septiembre 2025
HISTORIA

Nueva York conmemora atentados del 11-S

La conmemoración de este año se celebra en un ambiente político tenso y un malestar generalizado en la nación, tras el asesinato del influencer Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump

Bomberos rinden homenaje frente a una estación de bomberos (escalera 10, motor 10) cerca del Monumento Nacional del 11-S en el complejo del World Trade Center, durante las ceremonias que conmemoran el 24.º aniversario de los atentados del 11-S en Nueva York el 11 de septiembre de 2025. Nueva York conmemoró el jueves los devastadores atentados del 11 de septiembre de 2001, 24 años después de los secuestros de aviones que se cobraron casi 3.000 vidas y cambiaron para siempre Estados Unidos.&nbsp;&nbsp;

Bomberos rinden homenaje frente a una estación de bomberos (escalera 10, motor 10) cerca del Monumento Nacional del 11-S en el complejo del World Trade Center, durante las ceremonias que conmemoran el 24.º aniversario de los atentados del 11-S en Nueva York el 11 de septiembre de 2025. Nueva York conmemoró el jueves los devastadores atentados del 11 de septiembre de 2001, 24 años después de los secuestros de aviones que se cobraron casi 3.000 vidas y cambiaron para siempre Estados Unidos.  

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

NUEVA YORK.- Nueva York conmemora este jueves los atentados del 11 de septiembre de 2001, veinticuatro años después del secuestro de cuatro aviones que se cobraron casi 3.000 vidas y cambiaron para siempre a Estados Unidos.

Actos recordatorios se realizaron en la Zona Cero de Manhattan, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron destruidas en ataques coordinados que también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono en Washington.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Polìtica

Trump critica a demócratas por elegir a un "comunista lunático" para alcaldía de Nueva York
Captura de pantalla de un video difundido por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) del Gobierno de México durante la conferencia de prensa matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 30 de octubre de 2019, que muestra el momento de la detención del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del capo encarcelado Joaquín Chapo Guzmán, el 17 de octubre de 2019. Ovidio Guzmán.
NARCOTRÁFICO

Fiscalía de Nueva York retira cargos contra hijo del "Chapo" Guzmán tras pacto judicial

Otro avión, el Vuelo 93, se estrelló en una zona rural de Pensilvania cuando los pasajeros lograron dominar al secuestrador y tomaron el control de la aeronave.

La conmemoración de este año se celebra en un ambiente político tenso y un malestar generalizado en la nación, tras el asesinato del influencer Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump.

Kirk, un activista conservador de 31 años, recibió un disparo el miércoles mientras hablaba en un evento en la Utah Valley University.

Trump no prevé asistir a las ceremonias en Manhattan, pero sí a un partido de béisbol en el Yankee Stadium esta noche.

El vicepresidente JD Vance, que iba a participar en los eventos en Nueva York, decidió en cambio viajar a Utah para dar el pésame a la familia de Kirk.

"Horrible día"

Toda la ciudad de Nueva York hizo un minuto de silencio a las 8H46 (12H46 GMT), hora en que el secuestrado Vuelo 11 impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Luego, los lugares de culto de toda la ciudad hicieron sonar sus campanas para conmemorar el impacto, mientras los familiares de las víctimas leían los nombres de los fallecidos en la Zona Cero.

La cifra oficial de muertos del 11-S fue 2.977, incluidos los pasajeros y la tripulación de los cuatro aviones secuestrados, las víctimas en las Torres Gemelas, los bomberos y el personal del Pentágono. Esta cifra excluye a los 19 secuestradores de Al Qaida.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Nuevo testigo agrega presión al caso entre Justin Baldoni y Blake Lively

Dan Brown presenta el libro "El último secreto"

Carlos Alcaraz revela los tatuajes que se hará tras ganar su sexto Grand Slam en el US Open

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca