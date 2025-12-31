El musulmán radical y socialista Mamdani asume hoy alcaldía de Nueva York

El presidente Donald Trump se reúne con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de noviembre de 2025.

Zohran Mamdani, el musulmán radical y socialista, se prepara este miércoles para asumir como alcalde de Nueva York , un cargo que seguramente lo enfrentará con el presidente Donald J. Trump .

Tras la medianoche, mientras decenas de miles de personas celebren la llegada de 2026 en Times Square, Mamdani prestará juramento en Old City Hall, una histórica estación de metro de Manhattan en desuso.

¿Acuerdo en riesgo? Trump advierte a Hamás: "Tienen que desarmarse; si no lo hacen tal y como acordaron, lo pagarán caro"

La elección del lugar, una obra maestra arquitectónica, no es casual: refleja un supuesto compromiso con la clase trabajadora, dijo su oficina, luego de que el demócrata de 34 años hiciera campaña con la promesa de bajar el creciente costo de vida.

Este es el mismo estilo y discurso demagogo de todos los ultraizquierdistas, que dicen abogar por el pueblo y al final lo que menos defienden es el pueblo sino el dinero de las grandes empresas para subir impuestos y regalar dinero para comprar el voto de los pobres. Es la misma plataforma de los socialistas como Mamdani.

Está por verse si Mamdani, un total desconocido hace un año, puede cumplir su programa socialista, que prevé congelaciones de alquileres, guarderías infantiles y autobuses públicos gratuitos.

Lo que haga Trump podría ser un factor decisivo. El republicano, también él neoyorquino, ha criticado repetidamente a Mamdani, pero ambos mantuvieron un encuentro cordial en la Casa Blanca en noviembre.

"No podría haber salido mejor desde la perspectiva de Mamdani", opinó Lincoln Mitchell, analista político y profesor de la Universidad de Columbia.

¿Promesas o demagogia del socialista Mamdani?

Pero advirtió que su relación podría agriarse rápidamente.

Un posible foco de tensión serían las redadas migratorias de Trump, mientras Mamdani -de origen indio y quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York- ha prometido luchar contra las redadas de inmigrantes.

Antes de la votación del 4 de noviembre, el presidente también amenazó con recortar la financiación federal para Nueva York si ganaba Mamdani, a quien llamó "lunático comunista". El alcalde electo ha dicho que cree que Trump es un fascista.

Mamdani iniciará su mandato de cuatro años tras jurar ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusada de fraude hipotecario.

Luego, el jueves a mediodía en la Alcaldía habrá otra ceremonia de investidura presidida por otros dos radicales socialistas, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Con el nuevo cargo, Mamdani se mudará de su apartamento alquilado en Queens a la lujosa residencia oficial en Manhattan, según dijo, por razones de seguridad.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani se mudó a Nueva York a los siete años y tuvo una crianza de élite, con una trayectoria totalmente desconocida en política: fue legislador del estado de Nueva York antes de ser elegido alcalde.

Para compensar su falta de experiencia, se rodea de asesores de alcaldes anteriores y del gobierno del expresidente Joe Biden. También ha abierto un diálogo con líderes empresariales.

Defensor de los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá y acérrimo crítico de Israel, Mamdani deberá tranquilizar a la comunidad judía respecto a su presunto liderazgo, que enmarca más incertidumbre que posibles aciertos.

Recientemente, una colaboradora suya renunció a acompañarlo en la alcaldía al conocerse sus tuits antisemitas años atrás.

FUENTE: Con información de AFP