"El parole no ha sido lo rápido, ni lo eficiente que suponía ser"

Ella está sudando. Las manos apretadas, sudorosas. Mira el reloj constantemente, la pizarra electrónica donde se dibujan los horarios. El cristal del aeropuerto da esa sensación de pecera. A cuentagotas salen los pasajeros. Al fin, a lo lejos, su madre aparece con un lento caminar que se acelera, de manera exponencial, hasta la eternidad de un abrazo. Todos lloran, de alegría, y en las redes sociales una foto con flores, globos y peluche. – Qué rápido me aprobaron el “parole humanitario” – piensa María Antonia, mientras sorbe las mieles del reencuentro.

El está sudando. Mira constantemente su celular, la bandeja de entrada de su teléfono. Es desesperante. Más de dos semanas desde que envió la aplicación para ser aprobado como patrocinador. No tener una respuesta es, en ocasiones, peor que recibir una negativa porque la vida se te detiene y caes preso, irreductiblemente de la incertidumbre. – No es tan lindo como me lo pintaron – cavila Jorge.