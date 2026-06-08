lunes 8  de  junio 2026
SEGURIDAD

El Pentágono acusa a empresas tecnológicas chinas de cooperar con el ejército de su país

Las designaciones del Pentágono sobre compañías chinas se anunciaron a pocas semanas de que el presidente Trump se reunió con el líder Xi Jinping en Pekín

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante la Conferencia de Seguridad Centroamericana (CENTSEC25), organizada por Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos, en Ciudad de Panamá el 9 de abril de 2025.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante la Conferencia de Seguridad Centroamericana (CENTSEC25), organizada por Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos, en Ciudad de Panamá el 9 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos publicó el lunes una lista actualizada de empresas chinas que considera que ayudan a las fuerzas armadas de ese país.

La lista incluye, entre otros, al gigante del comercio electrónico Alibaba, el proveedor de motores de búsqueda Baidu y el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

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La actualización del Pentágono llega meses después de que difundiera y luego retirara una versión anterior de la lista sin dar explicaciones. La nueva lista es en gran medida similar a la versión publicada brevemente en febrero.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer las designaciones a pocas semanas de que el presidente Donald Trump se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Pekín, mientras ambas partes buscaban mantener la estabilidad en la relación bilateral. Trump invitó a Xi a realizar una visita a Washington en septiembre. Sin embargo, la lista podría avivar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

"Esta lista actualizada de empresas militares chinas es una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense", dijo el representante John Moolenaar, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara sobre China.

En un comunicado instó a las empresas estadounidenses a "dejar de hacer negocios con estas amenazas para nuestra seguridad nacional" o arriesgarse a "facilitar el ascenso militar de China".

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo en mayo que existe una "alarma justificada" en el Pacífico ante el fortalecimiento militar de China. Pero, matizó que Estados Unidos busca un "equilibrio" regional y no una "confrontación innecesaria".

"Cuando observamos la región hoy en día, existe una alarma justificada con respecto al aumento histórico del poderío militar de China y la expansión de sus actividades", aseguró Hegseth.

Reincorporación de empresas

Dos fabricantes de procesadores de memoria fueron reincorporados a la lista negra después de haber sido retirados en ese momento: ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies.

Entre las empresas afectadas también están algunos de los principales gigantes tecnológicos de China, involucrados en la carrera de la inteligencia artificial, como Alibaba, Baidu y Tencent.

FUENTE: Con información de AFP

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