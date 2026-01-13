martes 13  de  enero 2026
Migración

Trump afirma que los demócratas en Minnesota buscan desviar la atención por el fraude de $19.000 millones

El mandatario reiteró su apoyo al ICE tras la demanda interpuesta por el estado de Minnesota para detener su despliegue en el estado

ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump volvió a defender este martes la labor de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que las autoridades del estado de Minnesota presentaron una demanda para detener el despliegue de los agentes federales de migración en medio de una investigación por fraude fiscal que involucraría a las autoridades de ese estado.

"A los demócratas de Minnesota les encanta el malestar que causan los anarquistas y agitadores profesionales porque desvía la atención de los 19.000 millones de dólares robados por personas realmente malas y desquiciadas", expresó el magnate en su cuenta en la red social Truth Social, en alusión a los casos de corrupción del estado.

La cinta policial rodea un vehículo que se sospecha está involucrado en un tiroteo por parte de un agente de ICE durante operaciones de aplicación de la ley federal el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.
EEUU

Desenlace fatal: incidente con agentes de ICE termina en una muerte y varios heridos
Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, dos inmigrantes heridos en Portland tras ataque a agentes de migración. 
EEUU

Imputan por agresión agravada a uno de los miembros del Tren de Aragua tiroteados por ICE en Portland

Trump afirmó así que los "patriotas" agentes del ICE lo único que quieren es sacar a los "criminales" del vecindario "y enviarles de regreso a las prisiones e instituciones mentales de las que vinieron", la mayoría de ellos procedentes de países extranjeros que entraron "ilegalmente" al país durante el mandato de Joe Biden.

"¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados, personas peligrosas de instituciones mentales extranjeras y manicomios, y otros criminales mortales demasiado peligrosos para siquiera mencionarlos?", cuestionó.

Vance: Caos es creado por los demócratas

Por su parte, el vicepresidente JD Vance afirmó que "solo hay redadas caóticas" en aquellas ciudades de mayoría demócrata en las que los funcionarios "luchan para no aplicar las leyes federales". "El caos lo crean líderes que prefieren promover disturbios en sus calles antes que cumplir con la ley", recalcó en redes sociales.

La demanda contra la Administración Trump, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota, incluye a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul como demandantes y tiene como acusados a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, denunció recientemente que "las escuelas han cerrado, la gente tiene miedo de ir a trabajar, comprar o buscar atención médica" y que "los recursos policiales están realmente al límite".

La muerte de una mujer --identificada como Renee Nicole Good-- a manos de agentes del ICE en Minneapolis luego de que intentó embestirlos con su vehículo ha desencadenado protestas en el estado y en otros puntos de Estados Unidos. La Casa Blanca afirma que los demócratas promueven los ataques contra las agencias federales con su discurso.

Las autoridades han reforzado aún más el despliegue de militares en las calles ante las masivas movilizaciones contra la labor de ICE.

Nuevas medidas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un paquete de medidas para combatir el fraude fiscal en Minnesota y aseguró que las autoridades han notificado a varias entidades la apertura de investigaciones por el desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social en el estado.

Las autoridades investigan una presunta red de fraude vinculada a la diáspora somalí de Minnesota por la que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

En el marco de este paquete de medidas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) creará un grupo de trabajo específico para investigar a entidades implicadas en los esquemas de fraude en Minnesota, mientras que se están llevando a cabo auditorías en las instituciones financieras que facilitaron estos desvíos, que se sospecha los fondos habrían sido destinados al grupo terrorista Al Shabaab. Los demócratas se oponen a las investigaciones.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

