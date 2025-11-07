viernes 7  de  noviembre 2025
INMIGRACIÓN

Más de 200,000 estadounidenses solicitan unirse al ICE: "Están respondiendo con orgullo al llamado de su país"

La cifra, revelada por Fox News, representa un interés sin precedentes en la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

ALEX BRANDON /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Más de 200,000 estadounidenses han solicitado convertirse en agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de una campaña de contratación masiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump para reforzar las deportaciones de inmigrantes ilegales.

La cifra, revelada por Fox News, representa un interés sin precedentes en la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias, a pesar de que los funcionarios federales han registrado un incremento del 8,000% en las amenazas de muerte contra los agentes.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha recibido más de 200,000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean defender la patria expulsando de Estados Unidos a los peores delincuentes inmigrantes ilegales”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones al medio televisivo.

“Los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para servir y ayudar a expulsar de nuestro país a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y pandilleros”, agregó.

Violencia y críticas en aumento

La secretaria Noem señaló en agosto que las agresiones contra agentes migratorios aumentaron más del 1000%, fenómeno que atribuyó a la retórica de ciertos sectores políticos y a las protestas contra el ICE en distintas ciudades del país.

Mientras tanto, los agentes federales han intensificado su labor en todo el territorio estadounidense. Según Fox News, en las últimas semanas equipos de ICE realizaron operativos en Nueva York, incluyendo detenciones en Canal Street, una zona conocida por la venta de productos falsificados y, en algunos casos, por la presencia de inmigrantes en situación irregular.

Las operaciones se producen en el marco de la promesa del presidente Trump de deportar a millones de inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera durante el mandato de su predecesor, Joe Biden.

Fuentes del DHS informaron a Fox News que, desde que Trump asumió el cargo, la agencia ha deportado a más de 550,000 inmigrantes ilegales.

Campaña de reclutamiento sin precedentes

La ofensiva migratoria ha generado entusiasmo entre quienes apoyan las políticas del presidente Trump. El DHS, bajo la dirección de Noem, ha desarrollado una agresiva estrategia de reclutamiento mediante redes sociales y mensajes centrados en el patriotismo y la defensa de la ley.

Según Fox News, la campaña de reclutamiento del ICE superó en alcance e impresiones digitales a cadenas como CNN y MSNBC durante el verano, gracias a una narrativa centrada en “proteger a las familias estadounidenses” y “defender las fronteras del país”.

El esfuerzo forma parte de un plan más amplio del gobierno federal para fortalecer las fuerzas de seguridad migratoria y acelerar los procesos de detención y deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

“Los estadounidenses están respondiendo con orgullo al llamado de su país”, insistió Noem. “Estamos viendo una nueva generación de agentes decididos a proteger nuestras comunidades y hacer cumplir las leyes que otros gobiernos ignoraron”.

FUENTE: Con información de Fox News

