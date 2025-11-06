Operación masiva del ICE en Houston deja más de 1,500 arrestos, incluidos pandilleros y depredadores sexuales

ICE Houston arresta a más de 1.500 extranjeros con antecedentes penales, miembros de pandillas, fugitivos extranjeros e infractores de las leyes de inmigración durante una operación de 10 días.

HOUSTON.- Una operación de diez días encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el sureste de Texas culminó con el arresto de más de 1,500 inmigrantes indocumentados , entre ellos delincuentes con antecedentes penales, miembros de pandillas, depredadores sexuales y un asesino convicto.

El operativo, realizado entre el 22 y el 31 de octubre en la ciudad de Houston y sus alrededores, contó con la colaboración de otras agencias federales y estatales. Según el comunicado oficial, 1,505 personas fueron detenidas durante la acción, considerada una de las más grandes en la región en los últimos años.

“A pesar de que las condiciones se han vuelto cada vez más peligrosas para nuestros agentes como resultado de la propagación de retórica política violenta e información intencionalmente falsa, nuestros equipos lograron sacar de las calles a criminales peligrosos”, declaró Bret Bradford, director de la oficina de campo de Operaciones de Control y Expulsión del ICE.

Bradford destacó que las detenciones de pandilleros, depredadores de menores y otros criminales violentos “evitaron que innumerables habitantes de Houston tuvieran que sufrir las pesadillas y el trastorno de estrés postraumático que conlleva ser víctima de un delito violento”.

Resultados de la operación

De acuerdo con los datos del ICE, entre los detenidos se encuentran 17 miembros de pandillas, 40 delincuentes con antecedentes penales, 13 agresores sexuales y un asesino convicto. En la lista de delitos figuran 115 agresiones agravadas, 142 casos de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, 55 delitos relacionados con narcóticos y 31 por posesión o uso de armas.

La agencia también informó que 255 de los arrestados habían sido deportados previamente y que casi un tercio enfrenta órdenes de expulsión emitidas por jueces de inmigración.

Entre los casos más notorios, el ICE destacó el de Selvin Joel Lara Díaz, un hombre de 35 años, miembro de la mafia mexicana y depredador sexual infantil previamente deportado. Según el comunicado, Lara Díaz fue condenado por violar y embarazar a su propia hermana menor y fue capturado escondido entre los estantes de un supermercado en las afueras de Houston.

Explotación sexual

Otro detenido, Marlon Odir Gómez Hernández, de 29 años y presunto miembro de la pandilla MS-13, fue arrestado tras una persecución que terminó cuando quedó atrapado en un letrero de lavandería, indicó la agencia.

Asimismo, Rony Andy Martínez López, hondureño de 27 años, había sido deportado y condenado por actos lascivos con un menor y crueldad infantil. También fue detenido Vongphachan Phothisome, originario de Laos, de 53 años, condenado por explotación sexual de un menor.

Entre los reincidentes figura Salvador Ramírez Carrillo, mexicano de 46 años, miembro de la pandilla Paisas, deportado cuatro veces y con condenas por agresión agravada con arma mortal y evasión del arresto. Otro arrestado, Rey David Bautista Antonio, también mexicano, fue condenado por tres cargos de conducir en estado de ebriedad.

“Defender nuestra comunidad”

Bradford enfatizó que el operativo fue una muestra del compromiso del ICE con la seguridad de las comunidades estadounidenses.

“Gracias al compromiso inquebrantable de nuestros agentes para defender a esta comunidad de invasores criminales extranjeros y otros inmigrantes ilegales que socavan nuestro estado de derecho, hoy Houston es un lugar más seguro”, señaló el funcionario.

“Si bien es imposible cuantificar los crímenes que nunca ocurrirán como resultado de sus esfuerzos durante esta operación, puedo decirles con certeza que han salvado vidas”, añadió.

La operación de octubre se suma a otras dos acciones recientes del ICE en Houston: una en agosto, que resultó en 822 arrestos, y otra entre febrero y marzo, con 543 detenciones.

En total, más de 2,800 inmigrantes ilegales han sido arrestados en la zona de Houston durante 2025, en lo que las autoridades describen como un esfuerzo continuo por “identificar, detener y expulsar a individuos que representan una amenaza para la seguridad pública y la integridad de las leyes migratorias de EEUU”.

• 17 gang members

• 40 aggravated felons

• 1 convicted murderer

• 1 foreign fugitive

• 13 sexual predators

• 115 aggravated assault… pic.twitter.com/Tr3aGdNsT4 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 5, 2025

FUENTE: Con información de Fox News