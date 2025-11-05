miércoles 5  de  noviembre 2025
SEGURIDAD

ICE captura a violadores, abusadores y traficantes en una semana de redadas en Virginia

Según datos oficiales, el 70% de los arrestos realizados por el ICE corresponden a inmigrantes indocumentados acusados o condenados por delitos en EEUU

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.&nbsp;

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- En apenas una semana, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron en Virginia una serie de operativos que resultaron en la captura de algunos de los delincuentes más peligrosos del estado, entre ellos violadores, abusadores, narcotraficantes y traficantes de personas.

De acuerdo con información publicada por Fox News, las detenciones casi se han triplicado en comparación con la administración anterior, como resultado del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump refuerza su política migratoria con propuesta para recopilar ADN y datos biométricos
El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Los arrestos, ejecutados en distintas localidades del estado, incluyeron a inmigrantes indocumentados provenientes de Centroamérica y el Caribe, específicamente de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Jamaica y la República Dominicana, quienes enfrentan cargos por delitos graves como violación, abuso sexual, narcotráfico, violencia doméstica, extorsión, amenazas terroristas y posesión de armas.

"La semana pasada, el ICE detuvo a depredadores sexuales, narcotraficantes, violadores, abusadores y otros criminales violentos en todo el estado", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, citada por Fox News.

"Estas detenciones ponen de manifiesto la realidad de las políticas de fronteras abiertas y ciudades santuario que permitieron que delincuentes de todo el mundo vinieran a Estados Unidos y se movieran libremente por nuestro país. Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria Noem, Estados Unidos está cerrado a los infractores de la ley", añadió.

Detenidos

Entre los detenidos figura Westher Antonio Jacobo Morales, ciudadano guatemalteco que había sido deportado en 2016 y volvió a ingresar ilegalmente al país. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Morales fue arrestado en Richmond y tiene antecedentes por violación, extorsión y desacato a una orden judicial.

Otro caso destacado es el de Daniel Soc Patzan, también guatemalteco, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2013 y recibió una orden de deportación definitiva ese mismo año. Fue arrestado nuevamente por el ICE la semana pasada, también en Richmond, con múltiples antecedentes por agresión y violencia doméstica agravada.

Asimismo, agentes federales capturaron a Harvin Francisco Rivera Díaz, de Nicaragua, acusado de abuso sexual y agresión. El DHS indicó que había ingresado al país de manera ilegal en 2022, “durante la administración del exgobernador Biden”, según citó Fox News Digital.

En el condado de Loudoun, al norte del estado, fue detenido Adolfo Flores Ramírez, de El Salvador, con antecedentes por violencia doméstica, agresión y conducción bajo los efectos del alcohol.

Inmigrantes indocumentados acusados o condenados

Las autoridades también reportaron la detención de varios inmigrantes indocumentados provenientes del Caribe, entre ellos Shannovan Emeil Facey, de Jamaica, quien recibió una orden de deportación en 2013, pero permaneció en Estados Unidos hasta su arresto reciente en Richmond. Facey cuenta con antecedentes por tráfico y posesión de drogas, así como por posesión ilegal de armas, según el DHS.

Otro arrestado fue Elvin Tiburcio Mirambeaux, ciudadano de la República Dominicana, detenido en Norfolk, con antecedentes por amenazas terroristas y posesión de drogas.

El informe de Fox News también destacó la captura de dos mexicanos, Juan Carlos Marín Hipólito y Diego Fernández Martínez. El primero cumple una condena de entre 50 años y cadena perpetua por asesinato, mientras que el segundo posee un extenso historial criminal por robo, posesión de drogas, armas ilegales y vínculos con la pandilla Sureños, de acuerdo con el DHS.

Según datos oficiales, el 70% de los arrestos realizados por el ICE corresponden a inmigrantes indocumentados acusados o condenados por delitos en EEUU. Durante el fin de semana de Halloween, los operativos incluyeron capturas por abuso sexual de menores, secuestro, homicidio y otros crímenes graves.

La intensificación de las redadas ocurre a pocos días de varias elecciones estatales clave en Virginia, donde el tema migratorio ha cobrado fuerza en el debate político.

FUENTE: Con información de Fox News

Temas
