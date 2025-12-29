Estados Unidos reporta dos muertos en nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico

Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta X del Comando Sur de EEUU, el 29 de diciembre de 2025, muestra el ataque contra un buque en el Océano Pacífico Oriental.

WASHINGTON. - Las fuerzas militares de Estados Unidos informaron este lunes 29 de diciembre que dos personas murieron en un nuevo ataque dirigido contra una embarcación de narcotraficantes en el Pacífico oriental.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron", señaló en X el Comando Sur de Estados Unidos, que opera en la región de América Latina y el Caribe.

EEUU Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

El Comando Sur indicó que, bajo la dirección del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal "contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales".

"Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", señalaron.

Al menos 107 personas murieron desde septiembre en el marco de la ofensiva estadounidense contra embarcaciones que Washington asegura transportan drogas.

Ataques de Estados Unidos

El 17 de diciembre, las fuerzas armadas estadounidenses informaron de un ataque contra una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico con un balance de cuatro muertos.

Ese día el Comando Sur sostuvo que "los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas".

Para esa campaña bélica sin precedentes, Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.

El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo régimen es tildado de "narcoterrorista" por Washington.

FUENTE: Con información de AFP