domingo 21  de  diciembre 2025
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que harán operaciones de interdicción marítima hasta que la "empresa criminal de Maduro devuelva activos robados"

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de "una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.-Este domingo, EEUU interceptó otro el tercer buque petrolero supuestamente con sanciones en aguas internacionales del Caribe frente a las costas de Venezuela, en una acción contra operaciones ilícitas en el contexto de Lanza del Sur, la segunda en una semana, según informaciones no oficiales.

El reporte no ofrece detalles sobre el tanquero, pero ocurre un día después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ratificó que el gobierno de EEUU continuará con el bloqueo de petroleros sancionados que salgan o se dirijan hacia Venezuela “sin titubear”, al aludir a la interceptación del segundo buque que se encontraba en aguas internacionales del Caribe este sábado.

Precisó que las operaciones tendrán pleno vigor “hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva cada activo estadounidense robado”, según comentó en su cuenta de X, luego de que el departamento de Seguridad Nacional confirmó la incautación del tanquero que salía de Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DHSgov/status/2002493812976095249&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PeteHegseth/status/2002504193924342003&partner=&hide_thread=false

Bloqueo de petroleros seguirá

“El presidente Trump ha sido claro: el bloqueo de los petroleros sancionados que salen de, o se dirigen a, Venezuela permanecerá en plena vigencia hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva cada activo estadounidense robado”, señaló Hegseth.

Añadió que el Departamento de Guerra con la Guardia Costera llevarán a cabo “sin titubear operaciones de interdicción marítima —a través de la OPERACIÓN LANZA DEL SUR— para desmantelar redes criminales ilícitas. La violencia, las drogas y el caos no controlarán el Hemisferio Occidental”.

Este sábado, mientras persisten las tensiones entre EEUU y Venezuela, las fuerzas militares de Trump interceptaron y confiscaron un segundo buque petrolero supuestamente sancionado, pero del que no se ofrecieron mayores detalles inicialmente.

Sin embargo, se reportó que el buque petrolero Centuries que fue incautado ayer, salió escoltado por equipos de la Armada venezolana hasta aguas internacionales.

La incautación, 11 días después de que fue bloqueado un tanquero empleado para transportar crudo iraní, forma parte de la estrategia estadounidense para hacer cumplir las sanciones que ha impuesto a buques y a entidades por operaciones ilícitas vinculadas con el régimen de Venezuela, según las autoridades.

