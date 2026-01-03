sábado 3  de  enero 2026
Exitosa operación militar de EEUU marca el colapso del régimen de Maduro

Estos hechos ocurren en un contexto de prolongadas tensiones entre Washington y Caracas, marcado por acusaciones formales del gobierno de Estados Unidos contra Maduro

Captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.&nbsp;

Captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026. 

Collage / Fotos: Presidente Donald J. Trump (Truth Social)
Por Miami Strategic Intelligence Institute

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) evalúa los acontecimientos de alto impacto estratégico registrados en Venezuela tras una operación militar de Estados Unidos que, según información difundida por el gobierno estadounidense, resultó en la captura del dictador y narcoterrorista Nicolás Maduro, así como en la neutralización de ejes críticos del aparato de seguridad del régimen.

Según declaraciones oficiales del presidente Donald J. Trump, la operación fue ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses tras semanas de planificación, con un enfoque de precisión y control del daño colateral. La Casa Blanca informó que las fuerzas involucradas regresaron intactas y los objetivos principales fueron cumplidos. El presidente indicó que Maduro y su esposa se encuentran bajo custodia estadounidense y enfrentarán cargos en el Distrito Sur de Nueva York.

Imagen que muestra los daños en el puerto de La Guaira, Venezuela, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.  
ACCIÓN DIRIGIDA

Venezuela: Así fueron los precisos bombardeos para extraer a Maduro
Miles de venezolanos se congregaron en la Puerta del Sol, en Madrid, España, para celebrar la caída del depuesto gobernante Nicolás Maduro.
ESPAÑA

Miles de venezolanos celebran en la Puerta del Sol la caída del régimen de Maduro

Estos hechos ocurren en un contexto de prolongadas tensiones entre Washington y Caracas, marcado por acusaciones formales del gobierno de Estados Unidos contra Maduro por narcotráfico, manipulación electoral y conducción de un narco-Estado.

Desde la perspectiva del MSI², el operativo constituye un éxito y un punto de inflexión operativo con implicaciones directas para la seguridad regional, la arquitectura de poder en América del Sur y el equilibrio hemisférico.

El CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret.), cofundador y miembro sénior del Instituto, señaló en una declaración que “desde una perspectiva estrictamente militar, esta operación refleja la aplicación de superioridad en inteligencia, sorpresa estratégica y control del tempo operacional”.

“El régimen venezolano había convertido su aparato de seguridad en un sistema defensivo orientado a la autopreservación, no a la defensa nacional. Una vez degradados los nodos de mando y control, el colapso era una posibilidad real. El escenario actual confirma que la ventana de acción fue evaluada como óptima y ejecutada con objetivos limitados pero decisivos”, agregó.

“Hoy celebramos la esperanza y reafirmamos que la justicia, aunque tarde, siempre llega”, afirmó Alexis Torres, miembro sénior y exsecretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.

Y subrayó: “Con la frente en alto, avanzamos dispuestos a reconstruir con unidad, transparencia y profundo respeto por la dignidad humana. Se cierra un periodo de opresión y se abre una era de oportunidades: Venezuela renace con fuerza, dignidad y determinación, guiada por la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos”.

El vicealmirante Francisco Calisto Giampietri, miembro sénior y enlace del MSI² con Perú, observó: “El ataque de Estados Unidos a instalaciones militares de Venezuela… lo advertimos tiempo atrás. El régimen asumió riesgos crecientes y hoy enfrenta las consecuencias de esa tozudez. Se abre una fase distinta cuyo costo humano y político aún debe evaluarse con rigor”.

El Dr. Angel Diaz, USN (Ret.), cofundador y miembro sénior del instituto, señaló que “estas acciones no son accidentales ni reactivas; son decisiones deliberadas de un régimen que cree que Estados Unidos carece de la voluntad para hacer cumplir sus propias líneas rojas”.

“Maduro y quienes lo rodean han sido directamente responsables de acciones que han provocado la muerte de ciudadanos estadounidenses, la desestabilización del hemisferio occidental y la exportación del crimen hacia Estados Unidos”, agregó.

El miembro sénior Joseph Hage afirmó que “la captura de Nicolás Maduro representa una onda de choque regional en América Latina, asestando un golpe directo al IRGC de Irán y a Hezbolá, al tiempo que envía un claro mensaje estratégico a Rusia y China: Estados Unidos ha reafirmado su capacidad para proyectar poder y hacer cumplir líneas rojas”.

Por su parte, el Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO del Miami Strategic Intelligence Institute, subrayó: “Más allá del evento puntual, lo relevante es el nuevo escenario que se configura. El liderazgo político estadounidense, incluyendo el rol sostenido del Secretario de Estado Marco Rubio en la denuncia del régimen venezolano, y el trabajo de nuestro Secretario de Guerra, Pete Hegseth, han sido determinantes para mantener el tema en la agenda estratégica. Ahora el desafío será gestionar la transición, evitar vacíos de poder y proteger a la población civil”.

El MSI² continuará monitoreando la evolución de los acontecimientos, con especial atención a las reacciones internas en Venezuela, las respuestas de actores regionales y extrahemisféricos, y los escenarios de corto y mediano plazo en materia de gobernabilidad, seguridad y estabilidad regional.

Sobre el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²)

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), fundado por el Dr. Rafael Marrero, es un think tank conservador y no partidista que promueve la estabilidad, la democracia y la prosperidad en América Latina, al tiempo que aborda el desafío global que representa la República Popular China.

MSI² se dedica a la investigación en políticas públicas, inteligencia estratégica, capacitación y servicios de consultoría. Con base en décadas de experiencia en los sectores público y privado, el Instituto ofrece soluciones innovadoras y accionables para desafíos complejos. Su experiencia abarca los ámbitos geopolítico, económico y tecnológico, como un socio confiable para gobiernos, corporaciones e instituciones que enfrentan decisiones de alto riesgo.

