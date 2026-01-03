Miles de venezolanos celebran en la Puerta del Sol la caída del régimen de Maduro

Miles de venezolanos se congregaron en la Puerta del Sol, en Madrid, España, para celebrar la caída del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

MADRID — Miles de venezolanos se congregaron este sábado 3 de enero en la Puerta del Sol, frente al kilómetro cero de la capital española, para celebrar la extracción del dictador Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en Venezuela .

“Estamos aquí festejando la caída de Maduro”, dijo Antonio, envuelto en una bandera venezolana, mientras miles de personas coreaban consignas a favor de la democracia y el fin del chavismo.

DECLARACIONES Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

DECLARACIONES Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

Durante la madrugada, el operativo se inició alrededor de las 02:00 a.m. (hora de Caracas), tras cuatro meses de intensa presencia militar estadounidense en el mar Caribe, con el objetivo de forzar la rendición del mandatario venezolano.

Las informaciones señalan que los ataques estuvieron dirigidos contra varios puntos de Caracas y el Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, donde Maduro habría sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales, conocidas como Delta, y trasladado posteriormente al portaviones USS Gerald R. Ford, unas acciones confirmadas por el presidente Donald Trump en su rueda de prensa en Mar-a-Lago.

Reacciones políticas en España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó a los acontecimientos a través de la red social X:

“Maduro es un dictador que secuestró a las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.

La mandataria madrileña calificó la eventual caída del régimen y el retorno de la democracia en Venezuela como “una de las noticias más importantes de todos los tiempos”.

Celebración y alivio entre la diáspora

Entre los asistentes a la congregación se encontraba Marcos, quien celebraba junto a sus amigos Jan, Elvis y Norbert.

“Algunos estábamos paseando, otros trabajando, y cuando vimos la información por internet. No nos lo creíamos”, relató. “Lo más importante ahora es que nuestros familiares en Caracas estén bien”. Todos coincidieron en que regresarán a Venezuela a reconstruir el país que los vio nacer.

Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte del expresidente Hugo Chávez, y su régimen ha sido objeto de sanciones internacionales y denuncias por violaciones de derechos humanos. En Estados Unidos, el defenestrado gobernante ha sido acusado de liderar el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante que, según fiscales federales, habría enviado drogas hacia territorio estadounidense.

En 2024, Maduro no reconoció la victoria electoral de Edmundo González y María Corina Machado. La comunidad venezolana en Madrid convirtió la Puerta del Sol en un escenario de celebración, esperanza y expectativa ante el giro histórico que debe suceder en el país.