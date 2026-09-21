lunes 21  de  septiembre 2026
TRAGEDIA

Exmarido de Lindsay Clancy habla por primera vez: "Creo que hice lo mejor que pude"

Patrick Clancy, en una entrevista a la cadena CBS, relató que su vida se paró abruptamente y admitió haber tenido pensamientos suicidas

La acusada Lindsay Clancy mira al jurado al concluir el juicio por asesinato en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth en Plymouth, Massachusetts, el 4 de septiembre de 2026.

La acusada Lindsay Clancy mira al jurado al concluir el juicio por asesinato en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth en Plymouth, Massachusetts, el 4 de septiembre de 2026.

AFP

WASHINGTON.- Patrick Clancy, el exmarido de Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos - Cora, de 5 años; Dawson, de 3 y Callan, de 8 meses- habló por primera vez tras la anulación del juicio contra su exmujer y aseguró, ante la pregunta de si se reprochaba algo sobre lo sucedido, que creía haber hecho "lo mejor" con lo que "tenía en ese momento".

Patrick, que concedió una entrevista a la cadena CBS, emitida el domingo por la noche, relató que su vida se paró abruptamente y admitió haber tenido pensamientos suicidas además de reconocer que tiene que aprender a vivir con las consecuencias: "vivo con ellas todos los días", dijo.

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El pasado 4 de septiembre, un juez declaró nulo el juicio tras la falta de acuerdo del jurado, ya que once miembros votaron a favor de absolver a la mujer, al considerar que sufría de psicosis posparto, mientras que un único miembro del jurado se mostró en contra y apoyó la tesis de la Fiscalía de que ella era consciente de sus actos.

A la espera de que los fiscales de Massachusetts decidan si vuelven a llevar a juicio a Lindsay Clancy, su exmarido explicó cómo ha vivido las críticas en redes sociales en torno a un caso que se ha vuelto tan mediático y que le acusaban de no haber prestado la suficiente atención a su esposa y su estado mental.

"Es una enorme distracción de lo que realmente importa aquí: la salud mental perinatal. Y ha causado un daño real a personas reales, incluyéndome a mí, pero también a otras", confesó.

Además, aseguró que haber visto todas estas críticas y reacciones contra él han sido "dolorosas de ver".

Patrick relató que notó por primera vez que su exesposa sufría insomnio y ansiedad en el otoño de 2022, meses después del nacimiento de su hijo menor Callan, y reconoció la dificultad para detectar la gravedad de lo que ocurría: "creo que la enfermedad mental tiene la capacidad de ser trágicamente engañosa. Así que estoy seguro de que hay cosas que no vi".

El padre atribuyó en la entrevista los asesinatos de sus hijos a la enfermedad mental de su exesposa y afirmó haberla perdonado, tanto que no le gusta la descripción que se pueda hacer de ella como "madre asesina" o "asesina de bebés".

Tanto Lindsay como Patrick han presentado demandas por negligencia médica contra los médicos y hospitales que atendieron a la mujer.

Uno de los momentos más dramáticos de la entrevista llegó cuando Patrick Clancy contó cómo mantuvo la esperanza de que su hijo menor pudiera sobrevivir.

"Recuerdo haber pensado: ‘Solo dame uno. Solo dame un hijo, y lo criaría lo mejor que pudiera, y le daría la mejor vida posible. Le hablaría de su hermano y su hermana’", confesó.

Sin embargo, el pequeño Callan falleció más tarde en el hospital, y Patrick contó que pudo "abrazarlo": "Pude acostarme a su lado. Y murió en mis brazos", narró.

Clancy, que ahora vive en Nueva York, acudió a la entrevista acompañado de su actual esposa, la doctora Rachel Danis, a quien conoció en un club de corredores.

Danis aseguró que todo lo que puede hacer es "honrar" a los hijos de Patrick y "permitir que él haga su duelo". EFE

FUENTE: Con información de EFE

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