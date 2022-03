Exposición al plomo: revelan alarmantes cifras en estadounidenses

En un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences el lunes, estimaron que la mitad de la población adulta de EEUU en 2015 había estado expuesta a niveles de plomo que superaban los cinco microgramos por decilitro, el umbral de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para la exposición dañina al plomo. en el momento.

Los científicos de la Universidad Estatal de Florida y la Universidad de Duke también encontraron que el 90% de los niños nacidos en los EEUU entre 1950 y 1981 tenían niveles de plomo en la sangre superiores al umbral de los CDC. Y los investigadores encontraron un impacto significativo en el desarrollo cognitivo: en promedio, la exposición al plomo en la primera infancia resultó en una caída de 2.6 puntos en el coeficiente intelectual.

Los investigadores solo examinaron la exposición al plomo causada por la gasolina con plomo, la forma dominante de exposición desde la década de 1940 hasta finales de la década de 1980, según datos del Servicio Geológico de EEUU. La gasolina con plomo para vehículos de carretera se eliminó gradualmente a partir de la década de 1970 y finalmente se prohibió en 1996.

El autor principal del estudio, Michael McFarland, profesor asociado de sociología en la Universidad Estatal de Florida, dijo que los hallazgos eran "exasperantes" porque se sabía desde hace mucho tiempo que la exposición al plomo era dañina, según la evidencia anecdótica de los impactos del plomo en la salud a lo largo de la historia.

Aunque EEUU ha implementado regulaciones más estrictas para proteger a los estadounidenses del envenenamiento por plomo en las últimas décadas, los impactos de la exposición en la salud pública podrían durar varias décadas, dijeron expertos a Associated Press.

“La exposición infantil al plomo no es solo aquí y ahora. Va a afectar su salud de por vida", dijo Abheet Solomon, gerente principal de programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. “La exposición infantil al plomo no es solo aquí y ahora. Va a afectar su salud de por vida", dijo Abheet Solomon, gerente principal de programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Se sabe que la exposición al plomo en la primera infancia tiene muchos impactos en el desarrollo cognitivo, pero también aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión y enfermedades cardíacas, dijeron los expertos.

“Creo que la conexión con el coeficiente intelectual es más grande de lo que pensábamos y es sorprendentemente grande”, dijo Ted Schwaba, investigador de la Universidad de Texas-Austin que estudia psicología de la personalidad y no formó parte del nuevo estudio.

Schwaba dijo que el uso de un promedio en el estudio para representar los impactos cognitivos de la exposición al plomo podría resultar en una sobreestimación de los impactos en algunas personas y una subestimación en otras.

Investigaciones anteriores sobre la relación entre la exposición al plomo y el coeficiente intelectual encontraron un impacto similar, aunque durante un período de estudio más corto.

Bruce Lanphear, profesor de ciencias de la salud en la Universidad Simon Fraser en Vancouver que ha investigado la exposición al plomo y el coeficiente intelectual, dijo que su estudio de 2005 encontró que la exposición inicial al plomo era la más dañina en lo que respecta a la pérdida de la capacidad cognitiva medida por el coeficiente intelectual.

“La parte más trágica es que seguimos cometiendo los mismos... errores otra vez”, dijo Lanphear. "Primero fue el plomo, luego la contaminación del aire... Ahora son los químicos PFAS y los ftalatos (químicos que se usan para hacer que los plásticos sean más duraderos). Y sigue y sigue".

“Y no podemos detenernos el tiempo suficiente para preguntarnos si deberíamos regular los productos químicos de manera diferente”, dijo.