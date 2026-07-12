Fallecimiento del senador Lindsey Graham impacta a republicanos en la Cámara Alta

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur y aliado clave del presidente estadounidense Donald Trump, falleció el 11 de julio de 2026 a los 71 años tras "una enfermedad breve y repentina", informó su oficina

WASHINGTON.- La muerte del senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump , representa una conmoción para el ala neoconservadora del partido Republicano.

La muerte de Graham se produce en un momento en que la hospitalización, ya de varias semanas, del exlíder republicano del Senado Mitch McConnell sacude al partido. Los republicanos tienen una estrecha mayoría de 53 a 47 escaños en el Senado, y cuentan con muy poco margen para ausencias en las votaciones o deserciones. McConnell fue ingresado en el hospital el mes pasado y no ha votado desde el 11 de junio.

Lindsey Graham fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994 y senador en 2002. Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020.

Graham desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario del Senado. Había aparecido en público el viernes durante una visita a Ucrania y queda por ver su impacto en la composición de la cámara alta, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada.

En junio, Graham derrotó a varios contrincantes en las primarias para asegurarse la nominación para un quinto mandato en el Senado. Los republicanos de Carolina del Sur ahora deben encontrar un candidato sustituto.

Sin llegar a formar parte de la Administración como tal, Lindsey Graham representó su verdadero rol como uno de los principales exponentes estadounidenses en política exterior. De marcado carácter belicista, el senador fue una de las voces republicanas más favorables a la intervención militar en Irán, como ya defendió en su momento la invasión de Irak.

La oficina del senador republicano por Carolina del Sur dijo en un comunicado en su cuenta de X que Graham "falleció a causa de una enfermedad breve y repentina".

NBC News indicó que los servicios de emergencia respondieron a un llamado por un "paro cardíaco" procedente de la casa de Graham en Capitol Hill, de acuerdo con un audio de la policía obtenido por ese y otros medios estadounidenses.

Por su parte, el presidente Trump se refirió al senador republicano en su red Truth Social. "¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy echado de menos!", sostuvo.

Aliado de Israel

Graham también fue un firme defensor de Israel. "Lindsey entendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables (...) Israel ha perdido a uno de sus mayores amigos", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró por su parte en la red X que "nunca olvidaremos cómo estuvo al lado del pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles".

En octubre de 2025, el senador republicano Lindsey Graham dijo que los ataques terrestres en Venezuela eran una "posibilidad real", en el marco de las operaciones militares que el gobierno de EEUU lleva a cabo en el Caribe contra grupos de narcotraficantes que operan desde Venezuela y Colombia y que exportan su droga hacia territorio americano.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos desplegaron la Operación Resolución Absoluta en Venezuela en la cual fue capturado el exdictador Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo.

Lindsey Graham se desempeñó como abogado militar y alcanzó el rango de coronel de la Fuerza Aérea, una experiencia que dio forma a su postura intervencionista en política exterior.

En 2002, votó a favor de la acción militar contra Irak tras los atentados del 11 de septiembre y posteriormente respaldó una presencia prolongada de Estados Unidos en Afganistán.

Fue un crítico frecuente de la política exterior del presidente Barack Obama, al que calificó en 2015 de "débil oponente del mal" por su negociación de un acuerdo nuclear con Irán.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press