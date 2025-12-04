FBI arresta a sospechoso de colocar bombas cerca del Capitolio, en un caso estancado durante cinco años

El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.

WASHINGTON — Un hombre fue detenido el jueves en el marco de la investigación sobre la colocación de bombas caseras frente a las sedes de los dos principales partidos de Estados Unidos en vísperas del asalto al Capitolio en enero de 2021, confirmó la fiscal general Pam Bondi.

En conferencia de prensa, Bondi identificó al sospechoso como Brian Cole Jr. Fue "arrestado e inculpado por colocar bombas" en las sedes de los dos partidos, explicó.

Se trata de la primera detención anunciada en más de cuatro años en este caso.

El sujeto fue arrestado el jueves por la mañana en Virginia (este), informaron medios estadounidenses, citando fuentes cercanas a la investigación.

Los motivos del autor de estos intentos de atentados con artefactos explosivos caseros, colocados cerca de las oficinas de los partidos Demócrata y Republicano, siguen siendo un misterio que ha alimentado numerosas teorías conspirativas sobre una posible manipulación del asalto al Capitolio, que tuvo lugar al día siguiente, el 6 de enero de 2021.

Ese día, cientos de seguidores del entonces presidente saliente Donald Trump, enfurecidos por denuncias de presunto fraude electoral, se reunieron para protestar, un caso que apunta a una manipulación de los acontecimientos en el que estarían involucradas personas vinculadas a Antifa y que concluyó con el asalto al Capitolio.

Desviar la atención

Las bombas colocadas fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata (DNC) y del Comité Nacional Republicano (RNC) no explotaron y podrían haber tenido como único objetivo distraer a la policía del Capitolio justo antes del asalto, estimaron analistas.

Bondi anunció que el presunto autor de un atentado, Brian Cole Jr., ha sido acusado de usar un dispositivo explosivo.

“Este caso sin resolver languideció durante cuatro años hasta que el director y subdirector del FBI, Kash Kash y Dan Bongino, llegaron al FBI”, dijo Bondi.

Patel confirmó la información. "Cuando llegamos al FBI en marzo, la investigación de la bomba casera llevaba cinco años estancada. La reconstruimos desde cero: repasamos cada pista, volvimos a analizar cada prueba, contratamos a los mejores expertos y utilizamos nueva tecnología para lograr el descubrimiento que finalmente dio con el sospechoso. Hoy es el resultado de ese trabajo excepcional. No necesitábamos nuevas pruebas, solo nuevos líderes y un nuevo presidente @realDonaldTrump dispuesto a dejar que los buenos policías sean policías", afirmó el director del FBI en su cuenta de X.

