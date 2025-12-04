jueves 4  de  diciembre 2025
Investigación

FBI arresta a sospechoso de colocar bombas cerca del Capitolio, en un caso estancado durante cinco años

La fiscal Pam Bondi identificó al sospechoso como Brian Cole Jr. Fue "arrestado e inculpado por colocar bombas" en las sedes de los dos partidos en 2021

El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.

El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un hombre fue detenido el jueves en el marco de la investigación sobre la colocación de bombas caseras frente a las sedes de los dos principales partidos de Estados Unidos en vísperas del asalto al Capitolio en enero de 2021, confirmó la fiscal general Pam Bondi.

En conferencia de prensa, Bondi identificó al sospechoso como Brian Cole Jr. Fue "arrestado e inculpado por colocar bombas" en las sedes de los dos partidos, explicó.

Lee además
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

Se trata de la primera detención anunciada en más de cuatro años en este caso.

El sujeto fue arrestado el jueves por la mañana en Virginia (este), informaron medios estadounidenses, citando fuentes cercanas a la investigación.

Los motivos del autor de estos intentos de atentados con artefactos explosivos caseros, colocados cerca de las oficinas de los partidos Demócrata y Republicano, siguen siendo un misterio que ha alimentado numerosas teorías conspirativas sobre una posible manipulación del asalto al Capitolio, que tuvo lugar al día siguiente, el 6 de enero de 2021.

Ese día, cientos de seguidores del entonces presidente saliente Donald Trump, enfurecidos por denuncias de presunto fraude electoral, se reunieron para protestar, un caso que apunta a una manipulación de los acontecimientos en el que estarían involucradas personas vinculadas a Antifa y que concluyó con el asalto al Capitolio.

Desviar la atención

Las bombas colocadas fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata (DNC) y del Comité Nacional Republicano (RNC) no explotaron y podrían haber tenido como único objetivo distraer a la policía del Capitolio justo antes del asalto, estimaron analistas.

Bondi anunció que el presunto autor de un atentado, Brian Cole Jr., ha sido acusado de usar un dispositivo explosivo.

“Este caso sin resolver languideció durante cuatro años hasta que el director y subdirector del FBI, Kash Kash y Dan Bongino, llegaron al FBI”, dijo Bondi.

Patel confirmó la información. "Cuando llegamos al FBI en marzo, la investigación de la bomba casera llevaba cinco años estancada. La reconstruimos desde cero: repasamos cada pista, volvimos a analizar cada prueba, contratamos a los mejores expertos y utilizamos nueva tecnología para lograr el descubrimiento que finalmente dio con el sospechoso. Hoy es el resultado de ese trabajo excepcional. No necesitábamos nuevas pruebas, solo nuevos líderes y un nuevo presidente @realDonaldTrump dispuesto a dejar que los buenos policías sean policías", afirmó el director del FBI en su cuenta de X.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y X

Temas
Te puede interesar

FBI Miami alerta sobre estafas con inteligencia artificial para la temporada navideña

Chatbots de IA pueden influir en los votantes, según estudios

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

Te puede interesar

El condado de Miami-Dade y el Grupo Related Urban Development Group inician la construccion de The Residences 
FLORIDA

Inician construcción de Residences at Palm Court, complejo de 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

Soldados ucranianos trasladan el ataúd de un soldado caído en combate.
ESFUERZOS PARA LA PAZ

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz

El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.
Investigación

FBI arresta a sospechoso de colocar bombas cerca del Capitolio, en un caso estancado durante cinco años

Rafael Alberto Cadena-Sosa.
JUSTICIA

Detienen en California a líder de red de trata de personas sentenciado en el sur de Florida