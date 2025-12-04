jueves 4  de  diciembre 2025
MERCADOS

Precios de petróleo suben ligeramente debido a tensiones geopolíticas

El precio del barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 1,22% hasta los 59,67 dólares por barril

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo subieron el jueves impulsados por la falta de avances diplomáticos entre los negociadores de la guerra en Ucrania y por los ataques de Kiev a la infraestructura petrolera rusa.

El precio del barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 1,22% hasta los 59,67 dólares por barril.

Lee además
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ofrece una conferencia de prensa en la casa presidencial en Tegucigalpa, el 24 de marzo de 2021.
EEUU

Expresidente hondureño agradece a Trump por indulto: "Me cambió la vida"

En Europa, el precio del Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 0,94% hasta los 63,26 dólares por barril.

"No cabe duda que las tensiones geopolíticas (entre Rusia y Ucrania) influyen" en los operadores, comentó a la AFP Bart Melek, de TD Securites.

El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió durante casi cinco horas en el Kremlin el martes con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un plan presentado por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, posteriormente revisado por Kiev, pero no hubo anuncios concretos.

En busca del acuerdo de paz

Putin consideró el jueves que estas negociaciones eran "complejas", pero que era necesario "implicarse" en ellas en lugar de obstaculizarlas, según una entrevista difundida por un canal de televisión indio.

Delegados estadounidenses y ucranianos se reúnen el jueves en Florida para intentar encontrar una salida a la guerra.

"También hemos visto que algunos petroleros (rusos) han sido hundidos o inutilizados por el ejército ucraniano", señala Bart Melek, lo que contribuye al aumento de los precios.

Los operadores también siguen de cerca este jueves la visita de Vladimir Putin a la India, en el contexto del aumento de aranceles impuesto a Nueva Delhi por Donald Trump en represalia por sus compras de petróleo ruso.

Según Melek, el aumento de los precios del petróleo se ve limitado por "el incremento de las existencias de crudo en varias partes del mundo".

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Gracias a Trump, Ruanda y el Congo firman la paz en Washington

Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

Chatbots de IA pueden influir en los votantes, según estudios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Por Estefani Brito
El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades, ubicado en 950 NW 95th Street, en Miami. 
FLORIDA

Inician construcción de complejo residencial con 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

Soldados ucranianos trasladan el ataúd de un soldado caído en combate.
ESFUERZOS PARA LA PAZ

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz