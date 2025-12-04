FBI Miami alerta sobre estafas con inteligencia artificial para la temporada navideña

MIAMI. – La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami emitió una alerta a los residentes del sur de la Florida de cara a la temporada navideña, tras identificar el empleo de inteligencia artificial (IA) generativa por parte de ciberdelincuentes para perfeccionar estafas clásicas y dificultar su detección a través de métodos tradicionales.

Brett Skiles, agente especial a cargo de la agencia, señaló la capacidad actual de la tecnología para crear comunicaciones convincentes a gran escala, situación que elimina las señales de advertencia habituales como errores gramaticales o tonos robóticos.

Sofisticación del crimen

Según el FBI, la evolución de los métodos fraudulentos se registra gracias a las herramientas digitales modernas.

Entre las modalidades principales destaca la clonación de voz o ‘Vishing’, técnica que utilizan los delincuentes en la extracción de audios en redes sociales como TikTok o Instagram para replicar la voz de un familiar y fingir emergencias ante padres o abuelos.

De igual forma, los esquemas de ‘Phishing’ y ‘Smishing’ imitan con exactitud a empresas de paquetería o entidades bancarias con alertas sobre entregas fallidas o cargos sospechosos para el robo de credenciales.

El auge turístico de la región también propicia la creación de anuncios de propiedades vacacionales inexistentes mediante el uso de imágenes hiperrealistas retocadas por IA.

Impacto y casos en la región

La gravedad de la situación se refleja en incidentes recientes y en las cifras económicas.

Un caso reportado en Florida involucra a una madre que recibió una llamada de quien parecía ser su hija entre llantos y gritos tras un supuesto accidente automovilístico.

En ese esquema, un falso abogado exigió 15.000 dólares en efectivo para la fianza, aunque la intervención de un nieto permitió verificar la seguridad de la joven antes del desembolso.

Las autoridades atribuyen este realismo al entrenamiento de la IA con clips de audio públicos.

Adicionalmente, Florida encabeza la nación en pérdidas por estafas románticas y fraudes inmobiliarios, con una estimación superior a los 1.000 millones de dólares perdidos por los floridanos en el último año.

Campaña ‘Take a Beat’

Ante este panorama, el FBI lanzó la iniciativa ‘Take a Beat’ para instar a la ciudadanía a la pausa y la reflexión antes de su reacción ante una urgencia.

Los expertos recomiendan utilizar una palabra clave familiar para verificar la identidad de una persona que suplante a otra en llamadas telefónicas y la configuración de los estándares privacidad en redes sociales para limitar el acceso a muestras de voz.

También sugieren desconfiar de los identificadores de llamadas debido a la posibilidad de su falsificación y evitar métodos de pago no tradicionales como tarjetas de regalo o criptomonedas.

En caso de sospecha de fraude, la víctima debe contactar a su banco de inmediato y reportar el incidente al Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3.gov) junto con toda la evidencia digital disponible.