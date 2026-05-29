viernes 29  de  mayo 2026
NUEVO LITIGIO

Grupo ecologista vuelve a llevar a Florida ante los tribunales por el centro "Alcatraz de los Caimanes"

El Centro para la Diversidad Biológica acusa al estado de violar la Ley federal de Aire Limpio por la operación de generadores diésel sin permisos en la instalación migratoria

Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida observa mientras un grupo de manifestantes se reúnen para exigir el cierre del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz en el condado Dade-Collier en Florida.

Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida observa mientras un grupo de manifestantes se reúnen para exigir el cierre del centro de detención de inmigrantes conocido como "Alligator Alcatraz" en el condado Dade-Collier en Florida.

AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El Centro para la Diversidad Biológica presentó una segunda demanda contra el estado de Florida por la operación del centro de detención migratoria apodado “Alcatraz de los Caimanes”, tras alegar que las autoridades estatales violaron la Ley federal de Aire Limpio al permitir el funcionamiento de generadores diésel sin permisos en la instalación situada en el corazón de los Everglades.

La acción judicial, interpuesta el miércoles ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, busca frenar la contaminación atmosférica que, de acuerdo con la organización, daña ecosistemas frágiles y especies amenazadas del Big Cypress National Preserve.

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Segunda batalla legal

La querella se suma al litigio principal que la misma entidad ecologista, junto a Friends of the Everglades y la tribu Miccosukee de Indios de Florida, interpuso en junio de 2025 contra el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) y el Condado Miami-Dade.

En ese proceso, los demandantes obtuvieron en agosto una orden judicial preliminar para frenar la construcción e iniciar el desmantelamiento del centro, decisión más tarde suspendida por la Corte de Apelaciones del 11° Circuito.

La nueva demanda, presentada de manera independiente, se centra exclusivamente en la FDEM. Los abogados sostienen que la dependencia estatal incumplió la legislación federal al no someter las fuentes de emisión a evaluación de impacto ambiental ni obtener los permisos exigidos antes del inicio de operaciones, en el verano de 2025.

El núcleo del reclamo gira en torno a la “contaminación sustancial y sin permisos” derivada de los equipos diésel que abastecen de energía al complejo desde su apertura.

Según los demandantes, la planta no se encuentra conectada a la red eléctrica convencional, por lo que depende de motores de combustión que operan de forma continua y emiten partículas finas, óxidos de nitrógeno y otros contaminantes regulados por la Ley de Aire Limpio.

Dudas sobre el cierre del recinto

La demanda llega después de informes de proveedores de la instalación que apuntan a un posible cierre en junio.

No obstante, Kevin Guthrie, director ejecutivo de la FDEM, manifestó recientemente que no ha recibido un calendario de clausura y advirtió que el centro podría permanecer activo “dos años, o tal vez más, según las necesidades del gobierno federal”.

Ni el gobernador Ron DeSantis ni el Departamento de Seguridad Nacional han confirmado oficialmente una fecha de cierre.

El “Alcatraz de los Caimanes” se inauguró en julio de 2025 en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, predio rodeado por el Big Cypress National Preserve, hábitat de la pantera de Florida, el murciélago de orejas anchas y el milano caracolero.

La instalación fue impulsada por el gobierno de DeSantis como apoyo a la política migratoria del presidente Donald Trump y recibió 608 millones de dólares en reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

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