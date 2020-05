Â¡Flores para alegrar corazones! Nueva York se llena de color

Miller es un diseñador floral de Nueva York y creador de Flower Flash, instalaciones de arte callejero hechas con flores. The New Yorker lo llamó "el Banksy del diseño floral". Además, organizó el baby shower de la Duquesa de Sussex en Nueva York la primavera pasada. Los clientes de Miller incluyen Tiffany & Co., Ferragamo, Harry Winston y la Biblioteca Pública de Nueva York. Es el autor de "Styling Nature", un acercamiento magistral al arreglo floral publicado por Rizzoli.