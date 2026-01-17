Florida se prepara ante la remota pero posible caída de nieve este fin de semana

El Departamento de Transporte de Florida ha desplegado equipos y realiza preparativos activos para garantizar la seguridad

MIAMI.— Una inusual nevada podría marcar un nuevo hito en el historial climático del sureste de Estados Unidos este fin de semana, con la posibilidad de que caigan copos de nieve en zonas de Florida y Georgia .

Aunque el corredor de nieve medible se ha ido estrechando en el sur profundo y el sureste del país, los meteorólogos de Fox News no descartan precipitaciones invernales poco comunes en la región. Los modelos indican que podría nevar desde las Carolinas hasta áreas tan al sur como Florida, un fenómeno extremadamente raro para esta época y latitud .

De acuerdo con los reportes, una tormenta en desarrollo podría absorber parte de la humedad necesaria para generar acumulaciones significativas antes de que una masa de aire ártico avance sobre la región. Sin embargo, los expertos advierten que aún existe la posibilidad de que se observen copos de nieve.

Una breve ventana invernal

“La posibilidad de que haya nieve acumulada, nieve medible, cualquier cosa que se pueda quitar, es menos probable en este momento”, explicó la meteoróloga de Fox Weather, Jane Minar, quien aclaró que la caída de copos sigue siendo una opción dentro del escenario previsto.

Para afinar los pronósticos, los llamados Cazahuracanes tienen programada una misión sobre el Atlántico hacia el centro del sistema en formación. Los datos recopilados permitirán determinar si la tormenta se fortalecerá y desacelerará —lo que aumentaría las probabilidades de nieve— o si continuará desplazándose rápidamente mar adentro.

En la mayoría del sureste, el aire ártico y la humedad permanecerían lo suficientemente separados como para que predominen lluvias frías en lugar de nieve. No obstante, los meteorólogos anticipan una breve ventana invernal el domingo, cuando las precipitaciones coincidan con la llegada de aire frío procedente del oeste.

Nieve en la mañana del domingo

Según el Centro de Pronóstico de Fox, los modelos han mostrado inconsistencias durante la semana en cuanto al momento exacto en que el aire frío alcanzará la humedad remanente. Por ahora, el escenario más probable apunta a lluvias durante la noche del sábado y una transición a nieve en la mañana del domingo, especialmente en el centro-sur de Georgia.

Aunque es poco probable que ciudades como Atlanta y Charlotte registren impactos significativos, no se descarta que la nieve alcance zonas tan al sur como la costa del Golfo de Florida o tan al norte como Virginia. En algunos puntos, incluso podrían producirse acumulaciones de hasta 7,6 centímetros, si la tormenta pierde intensidad de forma leve.

Ante esta posibilidad, la Agencia de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia (GEMA/HS) instó a los residentes a extremar precauciones y evitar las carreteras si es posible. El gobernador Brian Kemp aseguró que los equipos estatales están listos para responder ante cualquier escenario.

¿Un evento histórico?

En Florida, aunque las probabilidades de nieve acumulada siguen siendo bajas, las autoridades también se preparan. El Departamento de Transporte de Florida informó que ha desplegado equipos y realiza preparativos activos para garantizar la seguridad y movilidad de las comunidades.

Fox News señala que, si se registra oficialmente una acumulación de nieve superior a una décima de pulgada en Tallahassee y Albany (Georgia), sería la primera vez documentada que estas ciudades experimentan dos inviernos consecutivos con nieve.

El año pasado, Florida fue escenario de una tormenta invernal histórica que rompió récords de más de 130 años. En enero de 2025, Pensacola registró 8,9 pulgadas de nieve en dos días, superando ampliamente la marca anterior de 3 pulgadas establecida en 1895. Aquel fenómeno activó alertas desde Florida hasta Texas y llevó nieve a ciudades como Nueva Orleans y Mobile, donde este tipo de eventos es excepcional.

FUENTE: Con información de Fox News