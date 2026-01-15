jueves 15  de  enero 2026
El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan los termómetros y rige advertencia

Se espera un descenso de las temperaturas desde la madrugada del jueves y hasta la próxima semana

Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.

MIAMI.- A medida que avanza la tarde de este jueves, el sur de Florida comienza a sentir los efectos del frente frío que ha marcado un giro notable en las condiciones del tiempo. Tras una mañana inestable, con lluvias dispersas y algunas tormentas, el sistema avanza y da paso a un ambiente más seco, ventoso y progresivamente más fresco.

Aunque persiste la nubosidad en varios puntos de la región, las condiciones han comenzado a mejorar de oeste a este. Las temperaturas se mantienen contenidas y no se espera que superen los 60 grados durante el resto de la jornada, anunciaron los meteorólogos.

El descenso más significativo se sentirá después del atardecer. Con el ingreso del aire frío y el aumento del viento, los termómetros caerán con rapidez durante la noche, preparando el escenario para un amanecer inusualmente frío el viernes.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigente una advertencia por tiempo frío desde las 3:00 a.m. del jueves y hasta las 9:00 a.m. del viernes, ante la posibilidad de que las sensaciones térmicas se ubiquen por debajo de los 40°F.

El patrón fresco no será pasajero. El ambiente invernal se mantendrá durante el fin de semana y podría extenderse al inicio de la próxima semana.

Temperaturas previstas en el sur de Florida:

• Jueves: mínima cercana a 64°F y máxima alrededor de 79°F, con viento en la tarde.

• Viernes: día soleado y frío, con mínima de 44°F y máxima de 67°F.

• Sábado: amanecer fresco, mínima de 58°F y máxima de 75°F.

• Domingo: condiciones similares, con mínima en torno a 60°F y máxima cerca de 76°F.

De acuerdo con los especialistas el episodio marca una breve pausa al calor característico de la región y deja claro que la preparación es clave, incluso en climas poco acostumbrados al frío. Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días y la recomendación clara de los expertos.

