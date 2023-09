Dustin sirvió por 12 años en el Ejército de EEUU y tiene una maestría en Ciencias Políticas. Su entrega a este proyecto pone de manifiesto la idea de Joseph Campbell de que un héroe está dispuesto a dar su vida por algo más grande que él mismo.

Por su parte, Sarimá suma experiencia en las adopciones de perros, no solo consiguiendo hogares permanentes para estos animalitos, sino sirviendo como cuidadora temporal. Es una especie de ángel que vela por los animales en la sede de la fundación, una granja ubicada en Liberty, Carolina del Norte.

“Hay millones de veteranos que no obtienen cuidados de Veterans Affairs [Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU] o del gobierno, o no tienen atención de salud apropiada, u otras necesidades. Mi idea siempre ha sido que podemos hacer mucho más”, planteó Dustin en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Pero quería hacerlo “de una manera más efectiva: en vez de tratar los síntomas quería ir a las causas, abordar los aspectos mentales y emocionales que sentimos después del servicio militar, del servicio en la guerra”.

Septiembre es el Mes Nacional de Prevención del Suicidio, un tema especialmente sensible entre la población militar de EEUU. Como confesó Dustin, que estuvo desplegado varios años en la zona de combate en Afganistán, él ha tenido problemas emocionales, pero “hay muchos otros veteranos que lo pasan aún peor”.

En torno a la tasa de suicidio entre los veteranos, señaló que “es muy alta”. Y sumó: “Por años se ha estimado que el número de suicidios en veteranos estaba entre 20 y 22 cada día. Pero un estudio reciente muestra que se trataría de unos 44 suicidios al día, porque la forma en que lo contabilizan era poco precisa, además de que no había estándares similares entre los estados”.

“Con eso en mente, la misión es curar las heridas invisibles del combate. Servir y ayudar a quienes están pasando por estos problemas, para prevenir que se conviertan en parte de las estadísticas de suicidio”, apuntó Dustin.

En datos ofrecidos por Charlie Mike, desde 2001, 7.057 militares estadounidenses han muerto; en contraste, los suicidios entre veteranos, también desde 2001, ascienden a 180.310.

“También queremos ayudar a los veteranos hispanos a no sentirse perdidos. En el mundo militar lo más importante es tu equipo, y no importa de dónde viene alguien, estamos haciendo una obra importante y se trata de vida o muerte”, apuntó Dustin.

La fundación Charlie Mike prioriza la atención a los veteranos en áreas clave como el trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés) y la lesión cerebral traumática (TBI por sus siglas en inglés). El objetivo es que logren un balance mental y emocional, estabilidad en la vida diaria, y seguridad al participar en tareas comunitarias, de modo que se fomente su vocación de servicio.

El programa de adiestramiento “Canine Battle Buddy” se enfoca en encontrar el compañero de cuatro patas, ideal para cada veterano.

"Los perros son fantásticos para sanar el alma, y nos dan un propósito, algo que hacer día a día, porque hay que cuidar de ellos. El perro no te juzga, da amor incondicional", puntualizó Dustin.

Otro programa de terapia equina trabaja con caballos rescatados, incluso icónicos mustangs estadounidenses.

“Los caballos son increíbles. Son como un espejo de nuestra alma, y para lograr que un caballo confíe en ti, realmente tienes que estar en un buen lugar mental y emocional, porque saben si estás ansioso o enojado. Eso se convierte en una terapia muy poderosa porque nos vuelve a enseñar como veteranos a regular nuestras emociones. Estos programas tratan de lograr un cambio significativo en sus vidas", compartió Dustin.

“Cada año, millones de perros son abandonados en refugios para animales y cientos de miles son sacrificados”, plantea la página de la fundación. “Como en 10 meses hemos rescatado 21 perros, y hasta ahora 16 han sido adoptados. En el programa de los caballos tenemos unas 250 horas de entrenamiento, ellos vienen a trabajar y entrenar con los caballos. Tenemos más de 15 veteranos que han participado”, detalló.

¿Qué ocurre en el momento en el que un veterano se pone en contacto con la fundación? Así lo explicó Sarimá: “Primero la persona llena una planilla en la página web, y una compañía externa verifica que la persona es un veterano. Tras recibir la confirmación, Dustin le envía un email personal para sondear cuáles son sus necesidades”.

“Muchas veces ahí mismo ellos se abren y hablan de un montón de cosas que les cuesta decir, es muy emotivo. Creamos un espacio seguro donde se sienten bien, y pueden sentir esa sensación de hermandad, y esa es la parte que la mayoría de ellos dicen que les falta”, profundizó.

“Si tenemos un perro que les gusta ellos vienen varias veces, después vamos y revisamos el hogar donde vivirá el perro, y después llevamos al perro”, añadió.

De hecho, recordó que hace poco recibieron a unos veteranos como voluntarios: "ninguno se conocía, hicimos un proyecto en el área de los perros y al final era como si se hubieran conocido toda la vida, porque tienen mucho en común".

Entre tantas historias emotivas, Dustin resaltó la de “un veterano que todavía está en el Ejército. De su compañía de 120 soldados, 29 se han matado, y él hace unos meses casi se suicidó también”. Pero tras participar en un programa de la fundación, admitió que era la primera vez en años que se sentía bien, con su mente más clara y un propósito.

Otro veterano que se lesionó en la guerra estaba desmotivado, no salía de la cama antes de las 10 de la mañana. La fundación había rescatado a Harley, un pastor alemán abusado y lleno de ansiedad, tanta que un veterinario recomendó ponerlo a dormir. Después de que el veterano adoptó a Harley, sus vidas cambiaron para bien, ahora son inseparables.

“Llevar una fundación es un desafío, pero cuando veo un veterano que adopta a un perro, y ambos salen felices, recuerdo por qué hacemos esto”, acotó Sarimá.

Ahora que se acerca el día de los veteranos, su mensaje para ellos es que no están solos. La fundación, que busca ampliar su trabajo a otras zonas del país, es un excelente canal para aquellos que deseen colaborar en esta misión de altruismo para ayudar a los héroes que han servido a esta nación.

Todos los programas para veteranos son gratuitos. Para ayudar o conocer más, visite charliemike.org

